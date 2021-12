La nivelul municipiului Suceava se află în carantină 4974 persoane, 316 intrate în ultimele 24 de ore. De remarcat că rata de carantinare se menține destul de ridicată. De asemenea, în izolare, în afara celor aflate în spital se află 229 persoane, din care 17 intrate în ultimele 24 de ore.

