Anca Serea şi Adi Sînă sunt un cuplu solid, având împreună trei copii şi doi dintr-o căsătorie anterioară a Ancăi. În ciuda faptului că participă aproape întotdeauna împreună la evenimentele mondene şi că sunt fericiţi ori de câte ori apar public, în ultima perioadă s-a zvonit că între cei doi a intervenit ruptura. Anca a elucidat misterul care plana asupra relaţiei lor şi a abordat tema vieţii familiale, potrivit click.ro.

„Am aflat destul de târziu despre această știre bombă din ziare. Nu m-a deranjat, Adi nici nu știa. M-a deranjat mai degrabă faptul că am considerat că am dreptul și eu la o opinie. Au speculat o chestie, dar nu m-a sunat nimeni să mă întrebe. Mi se întâmplă frecvent să nu am baterie la telefon, nu este o prioritate, atât timp cât știu că copiii mei sunt bine. Adi e mereu în siguranță pentru că eu sunt îngerul lui păzitor și sunt mereu alături de el. Eu am avut ceva probleme de sănătate, am niște episoade, din păcate, dar nu e nimic grav și mi s-a făcut rău în ziua botezului”, a spus Anca Serea, potrivit sursei citate.

