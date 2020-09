Pandemia creata de COVID-19 a dus la scaderea drastica a vanzarilor din domeniul HoReCa, dar si al produselor de patiserie. Astfel ca, majoritatea antreprenorilor ce detin patiserii, cofetarii sau brutarii au fost nevoiti sa se reorienteze pentru a nu inchide de tot firmele.

Puratos Romania este unul dintre cei mai mari producatori de materie prima pentru industria de panificatie si patiserie, iar din cauza pandemiei a decis sa lanseze o platforma unde producatorii sa isi vanda online produsele. Acest lucru este in premiera pentru Romania, devenind unica platforma adresata patiseriilor, ciocolateriilor sau brutariilor.

Aceasta industrie nu este foarte dezvoltata din punct de vedere digital, bakeronline.ro fiind singura platforma online din domeniu. Proiectul se adreseaza mai ales celor care au fost nevoiti sa-si reduca activitatea fizica din laboratoare sau patiserii si aduce numeroase beneficii.

Avantajele inscrierii pe platforma bakeronline.ro

De beneficiile platformei profita atat angajatorii, cat si clientii. Prin crearea acestei platforme, consumatorii se vor putea bucura de prajituri facute in cuptor patiserie din confortul casei, fara a mai fi nevoiti sa se deplaseze la patiserie, in timp ce angajatorii isi continua activitatea si obtin profit.

Un alt avantaj al platformei este ca antreprenorii din acest domeniu isi pot crea un magazin virtual gratuit, rapid, in 72 de ore. Platforma aduce beneficii si prin faptul ca patronii isi pot manageria mai usor stocurile, in acest fel putand gestiona cantitatea de produse ce trebuie realizate in functie de comenzi. Cu ajutorul acesteia se poate mentine si crea o legatura intre client si producator, fapt ce aduce o crestere a vanzarilor si o satisfacere a papilelor gustative.

Astfel, iti poti vedea numarul de comenzi primite online si, in acelasi timp, primesti pe e-mail o lista cu imaginea de ansamblu a productiei. Business-urile care se inscriu pe bakeronline.ro au parte si de suport in ceea ce priveste promovarea si administrearea unui magazin online.

Avantaje pentru clienti

Si pentru ca acest lucru a fost realizat pentru a incetini raspandirea virusului, livrarile se pot face la domiciliul clientului, cu respectarea masurilor de prevenire recomandate de autoritati.

Totodata, un alt avantaj pe care il are clientul este ca poate vedea varietatea produselor, ce contin acestea, metoda de preparare si ofertele puse la dispozitie de catre producator. Plata comenzilor se poate realiza online. Accesul la informatii suplimentare poate avea o contributie in alegerea produsului preferat de catre client si poate fi o solutie buna de crestere a vanzarilor.

Conditii de inscriere in platforma

Daca detii o patiserie/ brutarie / cofetarie si doresti sa te inscrii in aceasta platforma si sa-ti construiesti un magazin online, trebuie sa platesti o suma de 200 de lei pe luna. Taxa se percepe pentru costurile de functionalitate a acesteia.

Pana la finalul anului 2020, producatorii platformei isi doresc sa ajunga sa aiba cel putin 100 de producatori care sa detina magazine online prin care sa vanda produse de panificatie si patiserie. In acest moment, s-au investit in platforma in jur de 30.000 de euro si se doreste ca pe viitor magazinele create sa obtina vanzari de cel putin un milion de lei. In prezent, cinci antreprenori din Bucuresti, Brasov, Baia-Mare, Cluj-Napoca si Craiova s-au inscris in platforma si detin magazine online.