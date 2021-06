Primăria municipiului Suceava a dat ordinul de începere a lucrărilor de modificare a intersecției dintre Bulevardul Ana Ipătescu cu strada Mitropoliei, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. Mai exact se dorește desființarea trotuarului de lângă Parcul Central și lărgirea și prelungirea benzii de stocare spre Ipotești la 126 de metri. Totodată, strada Mitropoliei cuprinsă între Bulevardul Ana Ipătescu și strada Ștefan cel Mare va deveni stradă cu sens unic iar în zona Bibliotecii județene se vor amenaja 37 de noi locuri de parcare. ”Cei care vin dinspre giratoriul din Centru stau foarte mult până să facă la stânga pentru Ipotești și se creează ambuteiaje. Cu această soluție sperăm să rezolvăm problema”, a spus Harșovschi. El speră ca lucrările să înceapă luna viitoare.

, 9.5 out of 10 based on 2 ratings