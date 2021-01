Primul din șase copii, Jacob Grimm s-a născut în această zi la Hanau. Celebritatea lui durabilă se datorează unei lucrări în trei volume numită „Kinder-und Hausmärchen”, pe care a publicat-o împreună cu fratele lui Wilhelm când nici unul dintre ei nu împlinise 30 de ani.

Cartea este cunoscută sub titlul „Poveștile fraților Grimm”, iar titlul ei înseamnă, într-o traducere mai literală, „Povești pentru copii și întreaga familie”, sugerând că destinatarii cărții ar fi atât copiii, cât și adulții. În opinia celor doi frați, poveștile populare erau importante pentru toată lumea deoarece exprimau, la un nivel universal, visele, temerile și bucuriile omenirii.

Considerată cea mai mare antologie de povești alcătuită vreodată, colecția include povești atât din Germania, cât și din întreaga Europă, din sudul însorit (Spania) până în nordul friguros (Finlanda). Printre cele mai cunoscute se numără „Albă-ca-Zăpada”, „Prințul fermecat”, „Hänsel și Gretel”, „Rumpelstiltskin”, „Muzicanții din Bremen”, „Cenușăreasa”, „Croitorașul cel viteaz”, „Lupul și cei șapte iezi” și „Frumoasa din pădurea adormită”.

În epocă, Jacob era cunoscut pentru o activitate mult mai serioasă. Stăpânind la perfecție șapte limbi străine, în timpul vieții sale rătăcitoare a fost secretar la biroul de război din Kassel, bibliotecar privat al regelui Jérôme al Westfaliei, bibliotecar și lector la Universitatea din Göttingen, delegat la Congresul din Viena și profesor la Berlin, precum și invitat personal al regelui Prusiei. Ca expert renumit al limbii germane, a scris o carte care făcea legătura dintre istoria timpurie a poporului german și dezvoltarea limbii.

Dintre toate operele sale, Grimm a considerat că realizarea sa principală era un masiv dicționar etimologic german. Din păcate, la moartea sa, survenită la 78 de ani, încă mai lucra la litera F. (Fratele lui, Wilhelm, murise înaintea lui, pe când ajunseseră la litera D).

Totuși, dicționarul nu a fost abandonat, fiind definitivat abia după 97 de ani.

Tot la 4 ianuarie:

1797: Napoleon îi înfrânge pe austrieci în Bătălia de la Rivoli.

1809: Se naște francezul Louis Braille, inventatorul alfabetului pentru nevăzători.

Geo Alupoae, critic de teatru și impresar artistic la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava