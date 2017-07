Linişte totală la stadionul „Areni” şi la începutul acestei săptămâni. Nici pasărea nu era la teren, doar lucrătorii de la domeniul public al primăriei Suceava. Nu se ştie dacă vom mai vedea în echipament sportiv jucători în culorile galben-verde, dar doi muncitori au vopsit sănătos băncile şi masa de la intrare în sediul clubului în memoria formaţiei Foresta Suceava.

S-au vehiculat în ultima perioadă nume de posibili investitori „strategici” care ar putea lua în calcul salvarea echipei de fotbal a Sucevei, dar nimic nu a fost concret, ci a rămas în stadiu de discuţii. Oricum, toţi cei care au fost alături gruparea suceveană au spus că este puţin cam târziu să se „agite apele” în acest moment. În orice caz, dacă ar fi fost ca Foresta Suceava să se prezinte în prima etapă la Ripensia Timişoara, formaţia suceveană ar fi arătat ca un fel de Şoimii Pâncota mai tânără şi cu 11 jucători, toţi juniori.

„Este linişte la clubul Foresta Suceava şi se pare că nimic nu mai mişcă. Nu am putut rezolva deocamdată nimic în ceea ce priveşte achitarea datoriilor clubului şi este şi cam târziu.

Dacă ne-am fi prezentat în prima etapă, cu siguranţă am fi venit cu tolba plină de la Timişoara deoarece am fi avut o echipă formată doar din juniori şi care nu au încheiat nici ei pregătirea de vară” a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie al Forestei Suceava, Andrei Ciutac.

Reamintim faptul că Foresta Suceava a fost prezentă la tragerea la sorţi pentru noul sezon competiţional al Ligii a II-a de fotbal şi ar fi trebuit ca în prima etapă, sâmbătă 5 august să evolueze pe terenul celor de la Ripensia Timişoara. La finele acestui sezon competiţional, din eşalonul secund vor retrograda cinci formaţii.