Consiliul Județean Suceava a finalizat documentația pentru reluarea procedurii de licitație deschisă, organizată pentru atribuirea contractului de Lucrări de construire – rest de executat, aferente UAT Județul Suceava, ce vor fi executate în cadrul Proiectului „REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI – SUCEAVA”. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.

Aceasta a fost transmisă spre validare către Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), ulterior urmând a se proceda la publicarea în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) a anunțului de participare, conform dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

”Cu aceasta, noi am intrat în linie dreapta privind reluarea lucrărilor pe acest important obiectiv strategic de infrastructura rutieră, asta după ce timp de 90 de zile s-au așteptat rapoartele de expertiză de la supervizorul de contract precum și evaluarea lucrărilor ce au rămas de executat”, a spus Flutur. Rezumând evenimentele anterioare, reamintim faptul că cele 2 contracte de lucrări încheiate cu o asociere compusă din mai mulți operatorii economici au încetat prin reziliere, la inițiativa acestora, înaintea ajungerii la termen și înaintea finalizării lucrărilor la obiectivul de investiție.

În prezent, se reia procedura de atribuire a celor 2 contracte de lucrări aferente celor 2 loturi ale obiectivului de investiție aferent UAT Județul Suceava, urmând ca prin încheierea lor să fie asigurate condițiile de finalizare a lucrărilor și de exploatare corespunzătoare și în siguranță a sectoarelor de drum.

”Sperăm că o dată cu demararea procedurilor să se ajungă cât mai repede la reluarea lucrărilor, în vederea finalizării acestora”, a încheiat Flutur.