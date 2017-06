Președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, pregătește mai multe schimbări majore pentru sezonul competițional 2017/2018. Campioana Ligii a 4-a se va decide în play-off, iar Liga a 5-a va reveni la sistemul cu două serii. De asemenea, în primul eșalon județean vor apărea echipe nou înființate.

După numeroasele retrageri din ultimul an, conducerea Asociaţiei Judeţene de Fotbal a decis ca să restrângă numărul echipelor participante în Ligile a 4-a şi a 5-a.

„Vom încerca să revigorăm fotbalul judeţean şi este clar, vor fi ceva schimbări. Voi încerca, împreună cu Comitetul Executiv, să aducem un nou sistem competiţional. Am încercat cu trei serii în Liga a 5-a pentru a fi costurile mai mici pentru echipele participante, dar din păcate nu a mers cum ar fi trebuit. În seria a III-a am avut nouă echipe şi au rămas cinci. Vom reveni în Liga a 5-a la două serii de câte 13-14 echipe, iar Liga a 4-a va fi formată din 12 sau 14 echipe. Eu înclin spre 12, cu un play-off în care să participe primele patru clasate în sezonul regulat”, a anunţat preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal, Ciprian Anton.

Campioanele celor trei serii din Liga a 5-a, Voinţa Zvoriştea, Releul Mihoveni şi Dorna Vatra Dornei nu-şi vor folosi dreptul de a evolua în Liga a 4-a. În schimb, la startul noului sezon din primul eşalon judeţean sunt aşteptate câteva cluburi nou înfiinţate.

„Anul trecut am avut o prevedere regulamentară prin care eşti obligat ca, înainte cu trei săptămâni de a şti că eşti promovat, să aduci un document prin care confirmi că vei juca în Liga a 4-a. În caz contrar, vei fi plecat în campionatul următor cu 15 puncte penalizare. Din nefericire, Voinţa Zvoriştea, Releul Mihoveni şi Dorna Vatra Dornei nu doresc să participe în Liga a 4-a în noul sezon. Este posibil să înscriem echipe care îşi doresc şi au condiţii pentru participarea în Liga a 4-a, cum ar fi Pojorâta şi Dolhasca. Dacă Bucovina Rădăuţi va avea echipă în Liga a 3-a, sunt sigur că va dori să-şi facă şi o echipă a doua, la Mihoveni. Nu în ultimul rând, şi Putna şi-a manifestat intenţia de a se înscrie în Liga a 4-a, chiar dacă probabil vor juca în primele şase luni pe alt stadion, până îl vor moderniza pe al lor”, a mai spus Ciprian Anton.

Startul noului sezon în fotbalul judetean va fi prefaţat de Supercupă, care se va disputa la Dolhasca şi va pune faţă în faţă grupările Bucovina Rădăuţi şi Viitorul Liteni.