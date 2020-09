Federația Română de Fotbal a stabilit componența celor 10 serii ale Ligii a III-a pentru sezonul următor. Cele trei grupări sucevene înscrise în competiție, Foresta, Bucovina Rădăuți și Șomuz Fălticeni au fost repartizate în Seria I, alături de alte șapte formații: Ceahlăul Piatra Neamț, Bradu Borca, Sporting Juniorul Vaslui, Hușana Huși, Știința Miroslava, CSM Pașcani și Dante Botoșani.

Formația Foresta Suceava, antrenată de Dorin Goian și Daniel Bălan, are parte de un start de campionat în forță, urmând ca pe 12 septembrie, în prima etapă, să primească pe Areni vizita echipei Știința Miroslava, o contracandidată la lupta pentru promovarea în eșalonul secund. Bucovina Rădăuți și Șomuz Fălticeni vor evolua în runda inaugurală în deplasare, pe terenul nou-promovatelor Sporting Juniorul Vaslui, și respectiv, Bradu Borca.

Derbiul județean Foresta – Bucovina Rădăuți va avea loc în etapa a III-a, urmând ca în etapa a IV-a „forestierii” să se deplaseze la Fălticeni, pentru duelul cu Șomuz. Confruntarea dintre Bucovina Rădăuți și Șomuz Fălticeni este programată în etapa a VII-a.

La finalul sezonului regulat, primele două clasate din fiecare serie vor juca meciuri de baraj. Astfel, locul 1 dintr-o serie se va confrunta cu locul 2 din altă serie, iar locul 2 cu locul 1. Mai apoi, cele zece învingătoare vor juca între ele încă un baraj, pentru ca doar jumătate dintre ele să promoveze.

Deci, în total vor accede cinci echipe în eșalonul secund, în urma a două baraje între echipele fruntașe din cele zece serii. Se va menține, astfel, același număr de promovate în Liga a II-a cum a fost și până acum, când campionatul Ligii a III-a era format din cinci serii a câte 16 echipe fiecare.

Conform tragerii la sorți efectuate joi, la sediul FRF, primele două clasate din Seria I vor fi împerecheate cu formațiile fruntașe din Seria a II-a la meciurile de baraj pentru promovarea în eșalonul secund. Seria a II-a are în componență următoarele echipe: Sportul Chișcani, Avântul Valea Mărului, CSM Râmnicu Sărat, CSM Focşani, Oţelul Galaţi, Viitorul Ianca, CS Făurei, CS Sporting Lieşti, Dacia Unirea Brăila și CSM Bacău.

În privința retrogradării, ultimele două echipe din fiecare serie vor pica automat în Liga a IV-a, acolo va ajunge și cel mai slab loc 8 din toate cele zece serii.