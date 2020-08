Primul eșalon valoric al rugbiului românesc, SuperLiga CEC Bank, se va relua la finele acestei săptămâni, într-un format mai restrâns, cu meciuri direct eliminatorii. Din păcate veștile pentru, Divizia Națională de Rugby (DNS), în care sunt angrenate și cele două echipe de seniori din județul Suceava, nu sunt bune deloc. Condițiile impuse de Ministerul Sănătății, la acest nivel, unde cei mai mulți jucători sunt amatori regulile sunt aproape imposibil de respectat. Cu jucători care au și alte obligații, majoritatea fiind angajați, nu se poate vorbi de cantonamente sau de jucat zile la rând într-o singură locație. Mai mult, testele PRC ar fi greu de suportat financiar, la un staff de minimum 30 de oameni.

Regulile actuale, aproape imposibil de respectat la echipele unde jucătorii nu sunt profesioniști

Marius Colțuneac, antrenorul CSM Bucovina Suceava, a precizat că a studiat alături de oamenii de rugby locali regulile care sunt impuse acum și a anunțat Federația Română de Rugby (FRR) că nu poate participa la returul campionatului.

”Numai testele PCR ar depăși costuri de 10.000 de euro. Apoi, sunt reguli greu de îndeplinit cu privire la baza sportivă, vestiar, separarea jucătorilor, asigurarea mesei etc. În plus, ar fi imposibile deplasări lungi, la Arad sau Petroșani, așa cum le făceam noi, fără riscuri pentru băieți. O realitate este că la acest nivel suntem în mare parte amatori și ar fi greu să jucăm având în vedere actuala situație epidemiologică și regulile care sunt impuse pentru desfășurarea competițiilor”, a declarat Marius Colțuneac.

De altfel, și la nivel mai înalt, competițiile nu se reiau normal, ci în sistem turneu, cu echipe reunite în aceeași locație.

Totuși, Marius Colțuneac a subliniat că FRR va lua decizia finală cu privire la ce se întâmplă cu returul DNS, care nu este încă anulat. El nu exclude ca, dacă se vor găsi soluții pentru reducerea costurilor, să se joace într-un alt format.

Cei de la Gura Humorului nu cred că are rost ca să se mai joace în acest an

O poziție asemănătoare are și echipa de seniori Rugby Club Gura Humorului.

Managerul-jucător al echipei din Gura Humorului, Ștefăniță Rusu, a precizat și el că la nivelul DNS aceste reguli sunt foarte greu de îndeplinit, aceasta fiind concluzia majorității colegilor din țară. Se pare că din cele opt echipe din DNS doar cel mult două ar fi dispuse să joace după actualele condiții, cu teste la 14 zile.

Chiar și dacă aceste teste nu ar fi plătite de club ori ar fi subvenționate în vreun fel, tot ar fi alte mari probleme.

”Și noi,la fel ca cei de la Suceava avem jucători din mai multe județe, care se antrenau cum puteau și veneau individual la club, la meciuri, ori asta nu se poate în actualele condiții. Am făcut un sondaj în rândul sportivilor și pot să vă spun că unii nu ar vrea să joace și din alte motive, se tem de riscul de infectare în condițiile în care ei au alte surse din care trăiesc, au joburi și nu prea vor să riște. Considerăm că la acest moment este inoportun să terminăm campionatul pe teren”.

Turul ediției 2019-2020 al DNS s-a jucat în toamna lui 2019, iar returul ar fi trebuit să aibă loc în primăvara lui 2020. Pandemia a dus la amânarea returului pentru toamna acestui an, iar inițial s-a stabilit ca meciurile să se joace începând cu data de 5 septembrie. Această dată nu mai este realistă acum, echipele neavând efectuate antrenamente colective. FRR stipula acum ceva vreme că dacă returul nu va putea începe pe 5 septembrie campionatul va fi înghețat cu rezultatele din tur.

Federația intenționează ca din 2021 să reia competițiile în sistem primăvară-toamnă. Este de așteptat ca în câteva zile Federația Română de Rugby să anunțe și oficial o decizie cu privire la ce se întâmplă cu al doilea eșalon valoric al rugbiului românesc, în condițiile în care prima ligă va începe la finele acestei săptămâni.