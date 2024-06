Pe strada Luncii din municipiul Rădăuți se toarnă primul strat de asfalt. Lucrările au fost inspectate de primarul Bogdan Loghin care a ținut să transmită că zvonurile cum că după alegeri nu vor mai fi lucrări la Rădăuți au fost infirmate. ”Iată că acele zvonuri cum că după alegeri nu mai sunt lucrări în Rădăuți și tot ce am făcut am făcut de ochii lumii nu se concretizează în sensul că suntem pe strada Luncii pentru care anul trecut am făcut eforturi deosebite să prioritizăm așternerea conductei de canalizare pentru ca anul acesta să putem interveni cu asfalt. Am făcut tot efortul posibil bugetar și am adus civilizația pe această stradă care este locuită de oameni foarte harnici și mă declar mulțumit că azi se așterne primul strat de asfalt. În capătul străzii este o bucată care nu este asfaltată și ea arată așa pentru că urmează să se facă racordul conductei de canalizare pentru că strada este contrapantă față de strada principală Calea Bucovinei și va fi amplasată o stație de pompare apă uzată. Ea va fi finalizată în curînd pentru că firma de construcții a început în forță asfaltările pe mai multe străzi pentru că pînă acum s-a pregătit terenul. Pe această cale rog cetățenii de pe străzile adiacente și care nu sunt în domeniul public să facă demersurile necesare astfel încât străzile lor să fie în proprietatea municipiului Rădăuți pentru a putea interveni cu balast la timp, cu deszpeziri, cu utilități și în final să intervenim cu cu asfalt”, a spus Bogdan Loghin.