Seal continuă războiul cu fosta sa soție, Heidi Klum. Dacă, până acum, cântărețul spunea că fotomodelul are de gând să ducă pe copiii lui în Germania în timp ce turnează pentru o emisiune, acum el spune că Heidi are un plan secret, potrivit click.ro.

Seal (57 de ani) continuă războiul cu fosta sa soție, Heidi Klum , de 47 de ani. Dacă, la început, cântărețul a crezut că ea vrea să ducă pe copii în Germania numai temporar, iată că acum spune că aceasta are un plan secret să nu-i mai aducă niciodată în SUA. De aceea, el a dat-o în judecată, sub acuzația că se teme că acolo este ”focar de COVID-19”. Seal are o relație foarte apropiată cu cei trei copii pe care îi are cu Heidi, Lou, 10 ani, Henry, 14 ani, şi Johan, 13 ani, dar și cu Leni pe care ea o are din altă relație. Gândul că fosta nevastă îi va îndepărta de el definitiv îl înnebunește, scrie sursa citată.

