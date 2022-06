Sean Norvis ne încântă cu un nou mix realizat pe un ponton privat amplasat pe mijlocul Lacului Surduc, din județul Timiș.

„Mi-am propus ca, cel puțin o dată pe an, să mă conectez cu natura așa cum știu eu mai bine, prin muzică. Anul trecut am mixat în Cetatea Șoimoș, în Lipova. În acest an am ales ca locație Lacul Surduc, o locație de suflet pe care o vizitam frecvent cu prietenii când eram adolescent. Mixul a fost filmat live pe un ponton privat din zona lacului, în parteneriat cu Primăria Comunei Fârdea. Pe aceasta cale îi mulțumesc primarului Rovena Violeta Murari pentru susținere.” – Sean Norvis.

Lacul Surduc este cel mai mare lac din vestul României și este una dintre cele mai căutate și vizitate destinații turistice din vestul țării. Relieful de munte, cu versanți abrupți, în contrast cu întinderea calmă și plată a apelor lacului, crează o imagine unică, de măreție a naturii, iar sentimentul trăit de cei care vizitează aceste locuri este unul de-a dreptul copleșitor.

Sean Norvis a mai lansat recent piesa „Eyes on Me”, alături de DJ Lucian & Geo, Next Route și Larisa Sîrbu, la casa de discuri Norvis Music, iar pe 1 iulie artiștii vor lansa o versiune Club Mix, o versiune Sean Norvis Future Mix și un remix compus de M.A.N. & Kris Max din Polonia. ”Eyes on me” este susținută de Angemi, Dave Matthias, DjsFromMARS, Crasca, Dj Dark, DAANERZ, Dj Ann.G, Radio Dance – Algarve, Portugal.

Sean a mai facut un remix pentru piesa „Direcția 5 – Fii cum ești tu”, care va fi lansat în viitorul apropiat la labelul Cat Music, iar vineri, 24 iunie, va lansa piesa „Frunza Verde”, sub pseudonimul Los Trafaletos, alături de Ion Gheorghe, tatăl lui Geo Da Silva.

Videoclipul este produs de Timisoara Film Society, iar proiectul a fost coordonat de Norvis Music.

Clip: https://www.youtube.com/watch?v=y64YN81jTZw&t=4148s