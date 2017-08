Cei trei artisti, Mr. Pit, Sean Norvis si Justine Berg si-au unit fortele pentru a da nastere noului single, „Afraid to feel”, o piesa ce pare sa aiba toate ingredientele necesare pentru a deveni un hit international.

Adrian Ivan, cunoscut ca Mr. Pit in scena muzicala, a debutat in 2003 la festivalul de muzica electronica TM Base. Acesta a lansat peste 150 de piese originale la case de discuri precum Armada, Black Hole Recordings, Coldharbour Recordings, Spinnin Records. In cariera lui de dj international, Mr. Pit a dobandit experienta colaborand cu artisti de top precum Markus Schulz, M.I.K.E. sau Jochen Miller. Printre cluburile importante din circuitul mondial unde Adrian a performat putem aminti: Avalon (Los Angeles), Space (Miami), Privilege (Ibiza), Colosseum (Jakarta), Ministry Of Sound (Londra).

Sean Norvis, producator si dj originar din Timisoara, a lansat de curand piesa „Over” la Universal Music Italia/Urbanlife Records. Noul manager al lui Sean Norvis, Rudolf Keller, este proprietarul Companiei Power Concert (PCC). Acesta organizeaza evenimente care promoveaza artisti internationali precum Dua Lipa, Dave Stewart, LP, Cindy Gomez si multi altii. Rudolf Keller este coordonatorul executiv al World Music Awards, un eveniment caritabil care va avea loc in luna noiembrie in Genova, Italia, cu participarea lui Sean Paul, Ed Sheeran, Madonna si altii.

Justine Berg este cantareata, pianist, dirijor si compozitor, ce a absolvit Academia de Muzica la Departamentul de Educatie Muzicala si Dirijat Coral (specializarea – jazz vocal). „Afraid to feel” este prima colaborare muzicala a cantaretei poloneze Justine Berg cu Mr. Pit si Sean Norvis. Artista poloneza a mai colaborat in trecut cu Sean Norvis la piesa „Beautiful Love”, piesa care s-a bucurat de un real succes.

„Afraid to feel” combina elemente de progressive house cu trance si sunete balearice si se adreseaza tuturor celor care iubesc muzica de calitate. Single-ul „Afraid to feel” mai contine si un remix deep house/balearic al lui Sean Norvis si un remix chillout al lui Ibiza Sun of a Beach. Piesa va fi lansata astazi la casele de discuri SYL Recordings si Well Mixed Records si este disponibila in toate magazinele digitale.

Rezultatul acestei colaborari este sustinut pana in prezent de Andi Durrant, Bobina, Danilo Ercole, Dj Feel, Ferry Corsten, Kp London, Kyau & Albert, Giuseppe Ottaviani, Lange, Matt Cerf, Paul van Dyk, Suzy Solar si multi altii.

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8tZWzA9Eyj4&feature=youtu.be