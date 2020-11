După ce a prezentat la începutul acestui an cel mai nou album al său, live pe scena din Club Fratelli Timișoara, DJ-ul și compozitorul Sean Norvis lansează “UNITED”, piesă care poartă numele celui mai recent material discografic al artistului. Mai mult decât atât, albumul “UNITED” este disponibil de astăzi pe toate platformele digitale de specialitate.

Single-ul este rezultatul colaborării cu artista poloneză Justine Berg și este compus de către cei doi artiști, alături de un bun prieten de-al lui Sean, Ciprian Emanuel Bot. Acesta nu este primul proiect pe care Sean și Justine îl lansează. Cei doi au mai făcut echipă în trecut pentru single-uri precum “Our Life”, “Embrace Me” și “Afraid to Feel” care au ocupat poziții fruntașe în acest an în Top 100 Beatport Dance/Electro Pop si in Top 100 iTunes în România, Austria, Germania, Elveția, Spania, Finlanda, Norvegia, Suedia sau Mexic.

Cât despre noul album, Sean Norvis a declarat:

“UNITED este inspirat din unele experiențe trăite de mine. În ultimii 3 ani, am întâlnit foarte mulți oameni interesanți cu care am rezonat. Multe dintre poveștile și trăirile lor au fost o sursă de inspirație pentru mine și consider că prin acest lucru au contribuit și ei la realizarea acestui album.

Mă bucur că am avut la începutul acestui an, înainte de izbucnirea pandemiei, un concert live de lansare la care au participat o parte dintre artiștii cu care am colaborat la realizarea albumului. Pentru unii dintre participanți, lansarea albumului meu a fost ultima petrecere la care au participat în acest an.

UNITED îmbină mai multe stiluri muzicale, iar unele dintre instrumentele utilizate au un vibe aparte. UNITED conține 18 povești și cred că sunt șanse mari ca fiecare ascultător să se regăsească măcar în una dintre acestea”.

Sean Norvis a pus suflet în fiecare dintre aceste producții, iar colaborarea cu artiști incredibili precum Lori Glori, Mr. Pit, Justine Berg, Pacha Man, Geo Da Silva, Andreea Ilie, Erick Fill, Will G., MC Steliano, Fabricio El Latino, Copamore, Seepryan, Brazylero, Sundreen, Elle Mariachi, Alexandra Mitroi, Denixe, Miruna Sziklai și Larisa Sirbu, a condus la un rezultat extraordinar.

Albumul este produs și lansat de Norvis Music și o mare parte din piese au fost înregistrate și masterizate în studioul DSPro Timișoara.

Proiect cofinanțat și realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local Timişoara.