“Amor, Amor” nu este doar o piesă care te invită la dans, are în compoziția sa elemente care te duc cu gândul la iubire, erotism sau senzualitate și este extrasă de pe albumul “UNITED”.

“Este piesa de pe album la care am lucrat cel mai intens. Am pus suflet în această producție și am colaborat la realizarea ei cu Andreea Ilie, Ciprian Emanuel Bot, Ciprian D. Ilie, Johnny Kui și Fabricio Martín Alva Delgado. Țin să precizez că această piesă este un remake după “Nino – Amor” lansată în anul 1999 și sper să vă placă și versiunea mea”, a declarat Sean.

Andreea Ilie este cea mai cunoscută mezzosoprană pop opera din România și a declarat despre această piesă: “Întotdeauna mi-a plăcut profunzimea cântecelor în spaniolă. Ei trăiesc cu pasiune pană și o despărțire și dăruiesc iubire necondiționat, fără orgoliu. Am colaborat la această piesă și cu fratele meu, Ciprian D. Ilie, care este trompetist la Londra, a terminat Royal Academy of Music și doctoratul în compoziție la Cambridge. Când am înregistrat piesa „Amor, Amor” s-a întâmplat să fie în România, acasă, și i-am cerut câteva sfaturi de improvizație. La început mi-a exemplificat cu trompeta și apoi am spus că trebuie neapărat să vină cu mine la studio”.

Johnny Kui a compus partea de chitară din “Amor, Amor” și este cunoscut ca fiind solist și chitarist în trupa ”Dincolo De Ziduri”. Are la activ numeroase concerte prin ţară şi Europa (Norvegia, Suedia, Germania, Spania, Italia, Serbia, Polonia, Ungaria, Austria), diferite colaborări cu artişti renumiţi din ţară și străinătate și apariții la Radio și TV.

Piesa nu ar fi fost completă fără percuțiile latino ale lui Fabricio “El Latino” și fără prestația sa de excepție. „Întotdeauna încerc să pun amprenta mea în piesele pe care le interpretez, iar când mi s-a propus colaborarea la piesa „Amor, Amor”, am fost convins că ar fi una din cele mai potrivite în care puteam să transmit tot ce simt prin percuțiile mele”, a declarat Fabricio.

“Amor, Amor” este produsă și lansată de Norvis Music și a fost înregistrată și masterizată în studioul DSPro Timișoara.

Întreg albumul aici: