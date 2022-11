Sean Norvis lanseaza impreuna cu DJ Lucian & Geo, remixul oficial al hitului international „Luana”. Piesa este compusa si produsa de către Costi Ionita alaturi de Faydee.

„Luana” te poarta intr-o lume in care fericirea sincera si iubirea adevarata sunt cele mai de pret cadouri. Remixul are un vibe pozitiv si beneficiaza de un videoclip regizat de Alex Ceausu fiind videoremixat de catre Ovidiu Roteliuc.

Costi a realizat numeroase colaborari de exceptie in premiera pentru Romania si a castigat multe premii internationale fiind nominalizat aproape in fiecare an la premile Grammy.

Faydee a devenit celebru în Romania odată cu lansarea hitului „Laugh Till You Cry”, urmat de single-uri precum „I Need Your Love”, „Can’t Let Go”, „Lullaby” și „Love in Dubai”. A fost cateva saptamani la rand in topul Billboard Hot 100 si a adunat peste 700 de milioane de vizualizări pe canalul sau de YouTube.

DJ, producator, remixer si fondator al casei de discuri Norvis Music, Sean Norvis este un artist complet, care a reușit prin piesele și remixurile sale să cucerească inimile ascultătorilor de muzica buna din intreaga lume. Anul trecut, Sean Norvis a lansat cel de-al treilea material discografic „United Remixes”, un album care contine doua CD-uri, disponibile în magazinele digitale. Tot anul trecut a fost pre-nominalizat la premiile Grammy cu piesa „Jungle Samba” alaturi de Lori Glori si Fabricio El Latino. Anul acesta Sean a creat un nou stil muzical „Electro Popular”, prima piesa lansata pe acesta gen muzical fiind „Stiu ca mori de al meu drag”.

DJ Lucian & Geo sunt un proiect de succes EDM international. Cei doi artisti au lansat piese si remixuri care s-au bucurat de un feedback pozitiv din partea publicului, dar si a radiourilor internationale, ei reusind in 2020 sa fie pe locul 1 la un radio din Tunisia. DJ Lucian & Geo au un radio show international de mare succes, unde au colaborat si i-au avut ca guest mix in premiera pentru Romania pe Wolfpack, DJs From Mars, Justin Prime, Korolova, Tigerlily, DJ DA CANDY, Cuebrick, Rudeejay, Flip Capella, TripL, Club Banditz, BJones, Vize, Vessbroz, Mikro, DJ Dark, Olix si multi altii. Au lansat piese alaturi de Sean Norvis, Next Route, FVLK, Takahiro Yoshihira si Ion din Romania (ex. Ro-Mania).

Sean Norvis a mai colaborat cu DJ Lucian & Geo la mai multe piese si remixuri, care s-au bucurat de aprecierea publicului si a radiourilor internationale. In prezent baietii lucreaza la multe proiecte si va pregatesc alte surprize muzicale de exceptie.

Youtube Link:https://www.youtube.com/watch?v=t46iMCrwntA