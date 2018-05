Aseară, pe 23 mai, Sean Paul a oferit publicului din România cel mai spectaculos concert al primăverii, în cadrul căruia peste 4000 de fani au cântat și au dansat timp de ore întregi la Arenele Romane, într-un eveniment pe care cu siguranță nu-l vor uita vreodată.



Încălzirea a început în forță cu DJ-ii Enicute (Nigeria), JX BABA (Nigeria) și Phenom (SUA), artiști cunoscuți ai scenei dancehall internaționale, continuând în aceeași stare de spirit alături de Aly Deejay.

A urmat un performance impresionant și foarte apreciat al Simonei Nae, o voce inedită în muzica de la noi, cunoscută și pentru piesele ”Doi nebuni” și “Coji de portocale”, dar și pentru colaborările cu artiști consacrați precum trupa Sistem. Simona a încântat publicul atât cu muzica ei dar și cu outfit-ul senzual, care a transformat momentul ei intr-o apariție artistica wow.

Fly Project au făcut ca atmosfera să explodeze la Arenele Romane, publicul cântând și dansând pe tot parcursul prestației lor, care a inclus piese ca „Toca-Toca” și „Get Wet”, hit cu 50 de milioane de vizualizari pe Youtube.

Faydee, cântărețul australian născut în Liban, deja celebru de ani buni la noi și îndrăgostit iremediabil de România, a interacționat în repetate ori cu publicul, mărturisind că de fiecare dată când vine aici se simte ca acasă.

Sean Paul a urcat pe scenă la ora 21, în aplauzele și uralele de bucurie ale fanilor, începându-și show-ul cu celebra piesă „No Lie”. Timp de mai bine de o oră, cât a durat concertul superstarului jamaican, atmosfera a fost entuziastă și molipsitoare, 4000 de oameni dansand și fredonand ritm cu ritm piese celebre care nu lipsesc din playlistele de radio și de club din România, precum „We Be Burnin’”, „Ever Blazin”, „Give It Up to Me”, „Never Gonna Be The Same” sau „Temperature”.

În singurul moment de respiro, în care artistul și-a lăsat publicul să se oprească din dans, Sean Paul a mărturisit că tatăl lui este în spital și i-a rugat pe toți cei prezenți să se roage pentru sănătatea lui. Emoționat, el i-a îndemnat să își iubesca părintii și să se gândească mereu la ei: „Eu cânt aici în timp ce tatăl meu este în spital. Va cer să ne rugăm împreună pentru el! Și cred că, din păcate, nu ne gândim atât de mult cât ar trebui la părinții nostri. Haideți să fim aproape de ei! ” a încheiat Sean Paul, continuând concertul.



Cabral și Andreea Ibacka au dansat non-stop în public, iar Marius Moga, Matteo, Liviu Teodorescu, Sonny Flame, Dj Sava, George, Karmen, Costi Ionița, Nicole Cherry, Adina Buzatu, George Vintila, Roxana Ionescu și alții sunt doar o parte dintre VIP-urile care au primit ”energie bună” de la showman-ul jamaican, așa cum și-a dorit însuși artistul: „Mai importante sunt mesajele pe care le transmit, iar cele mai multe dintre ele zic să te bucuri de moment și de prezent. Muzica îmi dă o energie bună și asta încerc să dau și eu înapoi publicului”.

În concluzie, prin spectacolul de la București, demn de înscris în rândul show-urilor internaționale sub numele de ”Mad Love Europe Tour”, Sean Paul mai bifează încă un succes în Europa, următoarea sa destinație fiind UK, unde are concert sambata, pe 26 mai 2018.

Evenimentul a fost organizat de MGM Booking și Carpathia Events și comunicat de HTag PR, cu suportul Top Music Media și Vibe Records.

Parteneri media: Kiss FM și Prima TV.