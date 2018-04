Superstarul jamaican Sean Paul, câștigător al premiului Grammy, vine în România pe 23 mai, la Arenele Romane, pentru prima dată într-un concert de o asemenea amploare.

În deschiderea evenimentului vor cânta Faydee, Fly Project și Simona Nae, iar after party-ul va continua la Arene până dimineață, cu Partydul Kiss FM și DJ Vibe Drops.

Iubit de publicul din toată lumea atât datorită stilului inedit, dar și grație colaborărilor de succes cu artiști celebri, Sean Paul este unul dintre cei mai prolifici artiști din lume, având colaborări cu Beyoncé, Rihanna, Akon, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Shaggy, Damian Marley, Major Lazer, Kelly Rowland, Enrique Iglesias, Keyshia Cole, Little Mix, Wyclef Jean, DMX, Bob Sinclar, Dua Lipa, Clean Bandit, David Guetta etc.

Între hit-urile care l-au menținut în topurile muzicale din întreaga lume se număra și Temperature, Press It Up, No Lie (feat. Dua Lipa) și Rockabye (cu Clean Bandit).

Cu un record de peste 5 miliarde de vizualizări pe YouTube, Sean Paul a ocupat, de-a lungul carierei lui, numeroase poziții de top în Billboard, deținând mai multe discuri de platină.

Sean Paul a concertat în peste 100 de țări până acum și a cântat pentru milioane de fani din toate colțurile lumii.

Pe 23 mai 2018 avem și noi șansa să îl vedem într-un show spectaculos în România, organizat de MGM Booking și Carpathia International Events și comunicat de HTag PR.

Biletele costa 99 lei și se găsesc pe: iabilet.ro și bilete.ro.