Casa de Poezie Light of ink & Zidul de hârtie & MEFI CAFE organizează Seara de Poezie 10 (serie nouă).

Sâmbătă, 19 iunie 2021, ora 18.00

MEFI CAFE – Mandachi Hotel & Spa

Bulevardul Sofia Vicoveanca 107 – Suceava

Invitații Serii sunt poetul Peter SRAGHER & poeta Andreea DUDUMAN.

Moderatorii Serii sunt Daniela BEJINARIU și Vlad SIBECHI.

Moderatorii vor dialoga cu Peter SRAGHER despre volumul “poemele dunării / danube poems”, apărut anul trecut la editura Brumar. https://www.brumar.ro/produs/poemele-dunarii-de-peter-sragher/

Andreea DUDUMAN debutează la Seara de Poezie.

Peter SRAGHER (n. 1960 la București) este poet, prozator și traducător. Președinte al Filialei Bucureşti USR – Traduceri literare. Coordonator al Revistei de traduceri literare, cu apariție lunară on-line (www.fitralit.ro/revista), și organizator al Colocviilor de traduceri literare. Volume: de ce m-ai făcut sărutul urii (Du Style, 1995), să facem un copil (Paralela 45, 2003), de ce m-ai făcut doamne / por qué me hiciste Dios – vol. Bilingv română-spaniolă (AMB, 2005), ascultă tăcerea vorbind / hear silence speaking (Lapwing Publishing House, 2012), dimineața sărută genunchiul athenei (Brumar, 2012), cartea lui david (Brumar, 2017), in defence of the cherries / în apărarea cireșelor – împreună cu poetul danez Claus Ankersen, ediție bilingvă (Brumar, 2019), you are the dragon – ediție bilingvă engleză-chineză (China Renmin University Press, 2019), acropolis urcarea, ediție bilingvă (Vakxikon, 2019), poemele dunării/ danube poems (Brumar, 2020). A tradus din poezia austriacă poeți ca Bernhard Widder, Ernst David, Gerhard Kofler, Bruno Weinhals, Christian Loidl.

Andreea DUDUMAN (n. 2005, Suceava) este elevă la Colegiul Național “Petru Rareș” din Suceava. Membră a Casei de Poezie “Light of ink”. A participat la Festivalul Autumnal de Limbă și Literatură – F.A.L.L și la Concursul Național de Poezie și Interpretare Critică a Operei Eminesciene “Porni Luceafărul…”.

Ilustrația afișului: Zweigenzaum – colecția artistului plastic George Ostafi (1961-2019).

Evenimentul respectă protocolul Covid-19: mască, gel dezinfectant, distanțare socială.

Iubim poezia, respectăm sănătatea!