Sebastian Chitoșcă, fost concurent al emisiunii „Survivor România”, este într-un scandal monstru cu soția, Alexandra. După ce a venit de la „Survior România”, nimic nu a mai fost la fel între fostul fotbalist și soția sa. Cei doi s-au distanțat și au ajuns chiar la violență. Acum divorțul bate la ușă, iar Alexandra a mers la Poliție și a solicitat ordin de restricție pe numele fotbalistulul, potrivit click.ro.

Relația dintre Sebastian Chitoșcă și partenera lui, Alexandra, s-a deteriorat după participarea fotbalistului la „Survivor România”. S-a ajuns până în punctul în care și-a făcut loc în cuplu și violența fizică din partea fostului sportiv. Fotbalistul a venit în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, și a dat pe față tot ce s-a întâmplat între el și Alexandra. A recunoscut până și faptul că și-a lovit partenera din gelozie!

„Eu mi-am găsit refugiul în gaming, nu lângă ea. Stăteam numai la calculator, după ce s-a întâmplat cu fratele meu. În junglă, însă, am realizat că am nevoie de ea. Când m-am întors, nu am mai stat la calculator deloc. Dar o simțeam rece. Ea mi-a spus atât: < Tu m-ai obișnuit așa. Înainte când îți spuneam că mă pierzi nu mă înțelegeai>. Am lovit-o la începutul relației. Copilărisme. Dar nu am înșelat-o niciodată! Eu am venit în România acum o săptămână, pentru o lucrare la dinți, care a durat șase zile. Când m-am întors din junglă, eu am simțit ca o pierd. Eu, când am venit acasă, i-am spus mamei mele că o pierd pe Alexandra! Ea mi-a fost fidelă, nu a greșit. Eu îmi asum această despărțire. Nu ne mai împăcăm. Ea era rece cu mine. Mi-a dat un mesaj lung, în care mi-a spus tot ce s-a întâmplat în acești șapte ani, la modul negativ. Știam că se va întâmpla așa. Toată lumea o simțea că se îndepărtează. Ea mi-a zis să mă întorc la mama mea în Germania, că ea se întoarce la mama ei. Mama ei nu m-a acceptat de la început. Eu am vrut familie, să continuam ce am început”, a spus fostul Faimos de la „Survivor”, la Teo Show, conform sursei citate.

Fostul concurent de la „Survivor” a primit ordin de restricție și nu își mai poate vedea soția timp de șase luni.

