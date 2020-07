Unul dintre cei mai îndrăgiți actori de comedie, Sebastian Papaiani, devenit celebru cu rolurile ”Păcală” şi ”Plutonier Căpşună”, ne-a părăsit în 2016, la vârsta de 80 de ani. Cu câteva luni în urmă, fosta lui prietenă, Annie Muscă, a lansat cartea „Sebastian Papaiani. De la început până la sfârşit”, în paginile căreia regăsim emoţionanta poveste a regretatului artist, care a suferit enorm, potrivit click.ro.

De la început până la sfârşit”, e scrisă de Annie Muscă (49 de ani), o prietenă a maestrului, şi a apărut la Editura Terra din Focşani într-un tiraj limitat, la preţul de 50 de lei. Are peste 400 de pagini şi conţine fotografii din toate perioadele vieţii şi activităţii actorului, conform sursei citate. Sebastian a povestit, cu drag, despre cei doi băieţi ai săi: ”A apărut primul copil, în ’63. L-am botezat Sebastian, aşa cum eram eu trecut pe afiş. Cu b, nu cu v, aşa cum eram în certificat. Şi l-am alintat Basti. Când acesta făcuse vreo 5 luni, primim vizita soacrei, total nemulţumită de felul cum ne creşteam noi pruncul. Aşa că ni l-a luat pur şi simplu şi l-a dus la o bonă pe care eu n-o cunoscusem în prealabil şi nici după. Între timp, relaţia mea cu Jeni, soţia, se răcise. Am stabilit să nu mai locuim împreună, dar să îmi văd copilul care rămăsese la ea. Din nefericire, de câte ori mergeam să-l văd, soacra mea îl ascundea de mine. De-abia după 10 ani, am reuşit să-l recuperez, nu să-l şi păstrez”.

