Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Tiberius Brădățan, a fost prezent, noaptea trecută, la Spitalul Județean Suceava, acolo unde a izbucnit un incendiu în secția de ginecologie. În cursul zilei de astăzi, demnitarul Ministerului Sănătății a discutat cu reprezentanții conducerii Spitalului Județean, ai Direcției de Sănătate Publică, precum și cu autoritățile locale autoritățile locale. Tiberius Brădățan va face declarații de presă, în jurul orei 10:30, la sediul Direcției de Sănătate Publică Suceava.

