Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Andrei Baciu, a efectuat, vineri o vizită de lucru în judeţul Suceava. Andrei Baciu şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur au fost prezenţi în municipiul Rădăuţi, acolo unde după o discuţie la sediul primăriei cu primarul Bogdan Loghin au vizitat centrul de vaccinare din centrul acestui municipiu. Andrei Baciu a spus că susţine campania de vaccinare din judeţ, el subliniind faptul că prin modul în care a trecut prin această pandemie, Suceava este un exemplu pentru întreaga ţară. „În primul rând Suceava este un exemplu pentru toată România. Aici toţi sucevenii cred că au trecut printr-un an cum puţini au trecut prin România. Şi faptul că lucrurile arată mai bine este în primul rând graţie eforturilor pe care toţi locuitorii l-au făcut. Corpul medical în primul rând, dar la fel de importat este efortul făcut de autorităţile locale. Pentru că fără un parteneriat între autorităţile centrale şi cele locale nu ajungi să ai rezultate. Evident partea medicală a fost extrem de importantă anul trecut, anul acesta şi vedem acum şi dificultăţile legate de vaccinare. Pentru că dacă într-o fază iniţială s-au vaccinat cei care îşi doreau cel mai mult, cei entuziaşti. Acum trebuie să mergem din ce în ce mai mult către oameni. Şi aici trebuie să ţii cont de particularităţile fiecărei regiuni. Suceava are aceste particularităţi geografice în care comunităţile nu sunt reunite în aşezăminte numeroase, în zone metropolitane, ci mai degrabă în comunităţi răsfirate şi atunci este esenţial să poţi să mergi către locuitori. Lucru care se vede şi în ultimele zile”, a spus Andrei Baciu. El a remarcat faptul că în ultima perioadă a crescut numărul sucevenilor care se vaccinează, iar acest lucru se datorează şi eforturilor făcute de autorităţile locale le-au făcut. „Aş saluta eforturile făcute la nivelul Consiliului Judeţean, la nivelul Primăriei de aici, Direcţiei de Sănătate Publică, în colaborare cu corpul medical, cu Prefectura. Pentru că ştie toată ţara, nu e un secret, cât de greu a fost în Suceava, în special anul trecut”, a precizat secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii.

El a apreciat eforturile făcute de autorităţile judeţene şi locale pentru a pune în mişcare noi mecanisme pentru a închide complet pandemia prin vaccinare, cum ar fi deschiderea centrului de vaccinare din Aeroportul Suceava sau cum este şi centrul de vaccinare din centrul municipiului Rădăuţi. „Acest centru din Rădăuţi a fost mutat către o zonă pietonală care face vaccinarea mult mai accesibilă. Asta e cheia succesului. Atunci când ai un moment să te poţi vaccina fără eforturi mari. Toate eforturile după o perioadă atât de lungă şi de grea, toate aceste eforturi din ultimele săptămâni încep să se vadă cu rezultate suplimentare care vor duce la urma urmei la revenirea la o viaţă normală pentru toţi sucevenii. Şi acest lucru este graţie eforturilor pe care le fac autorităţile locale şi întreaga comunitate. De la nivel central se creează cadre juridice, finanţări, diverse chestiuni mai degrabă cu caracter general. Însă fără mobilizarea autorităţilor locale nu poţi să ai rezultate. Iar acest lucru se vede foarte clar la Suceava”, a afirmat Andrei Baciu.