Ministerul Sănătăţii a transmis în această seară că secretarul de stat Nelu Tătaru va fi prezent marţi la Suceava pentru a gestiona situaţia de la Spitalul Judeţean de Urgenţe. Ministerul Sănătăţii a transmis că situația epidemiologică de la Spitalul Județean Suceava este în curs de evaluare. Potrivit unui comunicat de presă oficial, în prezent, din ordinul ministrului Sănătății la fața locului s- a deplasat directorul Directiei de Sănătății Publice Iași care coordonează regiunea Moldova Nord-Est pentru a face un raport complet asupra situației.

“Mai mult, tot la solicitarea ministrului Sănătății, mâine, dr. Nelu Tătaru, secretar de stat va fi la Suceava pentru gestionarea situației”, se arată în comunicat.

Ministerul Sănătăţii a mai transmis că în prezent, din unitatea sanitară a început externarea pacienților care pot fi supravegheați medical la domiciliu, timp de 14 zile de către medicii de familie. De asemenea, pacienții cu afecțiuni care necesită continuarea tratamentului într-o unitate sanitara vor fi transferați la alte spitale. Toate cadrele medicale vor fi testate pentru COVID 19, iar spitalul va fi dezinfectat.