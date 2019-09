Câte semnături pentru susținerea candidaturii lui Klaus Iohannis s-au adunat?

Klaus Iohannis este candidatul pentru care au semnat cei mai mulți cetățeni ai Românei – peste 2.200.000. Este un semnal de sprijin cât se poate de serios pentru prezidențiale. Președintele Iohannis are, de departe, prima șansă. Nu doar toate sondajele o spun ci, iată, şi acest test de popularitate şi încredere realizata prin semnăturile de sprijin primite pentru candidatură.

Totuși, numărul semnăturilor este un indicator important al sprijinului popular pentru candidatul nostru, Klaus Iohannis, al entuziasmului şi motivării zecilor de mii de voluntari, membri şi simpatizanți liberali care s-au implicat în această campanie. Este o cifră care ne dă încredere, ne mobilizează pentru bătălia care va urma.

Ce mesaje ați primit de la românii care au semnat pentru Klaus Iohannis şi de la cei care nu au semnat? Ce a înțeles PNL din aceste mesaje?

Foarte mulți dintre cei care au semnat consideră că președintele Iohannis oferă siguranță, seriozitate, stabilitate şi garanția că duce România în direcția bună, a normalității. Mulți apreciază faptul că președintele a apărat justiția şi democrația de furia PSD şi i-a împiedicat pe socialiștii lui Dragnea şi Dăncilă să-şi scape corupții şi hoții, că s-a împotrivit derapajelor economice şi bugetare ale guvernării PSD. Nu în ultimul rând, oamenii se simt bine reprezentați de președinte în exterior, apreciază că a pus România în primul rând al partenerilor strategici din Vest. Cât despre cei care au alte păreri despre Klaus Iohannis este dreptul lor şi datoria noastră de a-i convinge că lucrurile stau altfel, nu așa cum le-a inoculat o puternică propagandă pesedistă ani la rând. Şi să știți că tot mai mulți dintre acești oameni au început să-şi schimbe părerile.

În orice caz, lumea este sătulă până peste cap de proasta guvernare PSD. De aici şi exigențe foarte mari ale românilor față de noi, PNL. Oamenii ne cer să fim în stare să guvernăm competent şi moral. Să nu venim cu alți incompetenți care să-i înlocuiască pe incapabilii de la PSD. Mulți știu, au văzut sau au aflat despre realizările primarilor noștri, despre lupta noastră cu PSD, despre modernizarea, înnoirea şi deschiderea partidului din ultima vreme. Pentru ei PNL este soluția normalizării, a rațiunii şi a realizărilor deja probate. Repet însă, exigențele românilor față de noi sunt la cote foarte ridicate. De asta suntem conștienți.

Încrederea oamenilor în Klaus Iohannis şi așteptările pe care le au de la noi ne obligă să ne ridicăm la guvernare la standardele unui parteneriat de care Președintele Iohannis şi România au nevoie pentru realizarea României normale. PNL are datoria să îi dea președintelui Iohannis o guvernare competentă şi de caractere adevărate. O guvernare care va promova doar profesioniștii, oamenii care știu meserie şi lucrează în folosul comunității şi al cetățenilor, nu în solda unor clici sau grupuri de șmecheri. Datoria PNL la guvernare este să ajute la regenerarea României morale, printr-o guvernare morală şi competentă. Să oprească degradarea valorilor. Să repună valorile, competențele şi talentele la locul pe care îl merită în societate.

Ce urmează după depunerea candidaturii lui Klaus Iohannis şi încheierea precampaniei? Cum va arăta, în continuare, campania prezidențială a PNL şi care va fi implicarea lui Klaus Iohannis?

Va fi o campanie serioasă şi dinamică, în același timp. Klaus Iohannis va fi prezent la toate evenimentele importante şi întâlnirile regionale. Este campania domniei sale, cu susținere şi implicare puternice ale PNL. Avem un parteneriat cu Klaus Iohannis, consolidat de victoria la referendum. Este o campanie pentru profilul unui om de stat care pune România şi românii pe primul plan.

Nu avem alt adversar decât PSD, cu toate rămășițele lui toxice de după era Dragnea. Sunt zile grele, cu situații cumplite agravate de incompetența şi nesimțirea guvernării PSD. Din această cauză, linia noastră de campanie va fi definită de seriozitate şi decență.

PNL este unit, o singură echipă cu un lider neobosit – Ludovic Orban. Unit, cu toate generațiile, cu experiență, înnoire şi competență. Modernizarea temeinică şi cu rost este la ordinea zilei în PNL. Se poate vedea şi în campania lui Klaus Iohannis. Cu multe fețe noi, tinere, cu noi lideri care au confirmat şi cu lideri cu experiență, dar încă tineri şi ei.

Klaus Iohannis își depune candidatura vineri, 20 septembrie 2019. Exact la cinci ani de la depunerea primei candidaturi – pe 20 septembrie 2014. Premeditare sau simplă coincidență?

Coincidență. Dar, iată, una de bun augur şi semn de continuitate, dacă ne gândim la victoria din 2014. Sigur, dacă este să pomenim de date simbolice, vă reamintesc că startul strângerii de semnături pentru candidatura lui Klaus Iohannis a fost dat pe 10 august, în Piața Universității. Exact la un an de când guvernul PSD a reprimat brutal mitingul de protest din Piața Victoriei. Este un angajament ferm al lui Klaus Iohannis şi al PNL că în România normală nu se va mai întâmpla așa ceva, că niciun guvern al României nu va mai îndrăzni vreodată să reprime brutal manifestanți pașnici.

De asemenea, după aceste prezidențiale urmează aniversarea a 30 de ani de la căderea comunismului. Prima candidatură a lui Klaus Iohannis a stat sub semnul împlinirii unui sfert de veac de când România devenise liberă. La 25 de ani de la căderea lui Ceaușescu şi în anii ce au urmat, președintele Iohannis a înfruntat şi înfrânt, cu tenacitate, tot ce a adunat mai rău postcomunismul – regimul lui Dragnea şi pe urmașii lui.

Astăzi, la 30 de ani de la sfârșitul comunismului, România are șansa de a încheia parcursul tranziției şi de a începe construcția normalității. E timpul ca Republica tranziției haotice să ia sfârșit. 30 de ani i-au ajuns. Sfârșitul acestei Republici va veni odată cu plecarea guvernului Dănilă şi sfârșitul PSD ca partid oligarhic şi partid-stat, așa cum îl știm. Va veni, sunt convins, o nouă Republică – a normalității şi moralității. Cu Klaus Iohannis şi PNL.