Celebritatile coreene au uimit mereu publicul international datorita felului in care arata. Tenul lor este impecabil si arata cat mai natural. Intr-adevar, acestea nu folosesc trucuri complicate sau tratamente radicale de infrumusetare ci aleg sa isi pastreze frumusetea intr-un mod cat mai natural. Astfel, un ten impecabil, o pielea curata si o epilare corect realizata, aduc celebritatile coreene pe podiumul celor mai renumite vedete care isi pastreaza cat mai mult din frumusetea naturala.

Deoarece au dezvaluit public care este secretul tenului lor curat si luminat, le poti vedea si tu chiar mai jos. Aceste secrete ne pot ajuta sa ne ingrijim tenul mult mai usor si rutina zilnica de frumusete sa nu fie una dificila.

Pielea este cea mai importanta parte a corpului

Când vine vorba de a avea un machiaj bun, celebritatile coreene sau stiut intotdeauna faptul ca starea pielii lor este principala contributie pentru o aplicare impecabila a produselor de make-up. Asadar, trebuie sa te asiguri mereu ca pielea are un aspect neted si asta prin exfoliere regulata, curatare profunda, hidratare constanta si ingrijire in fiecare seara.

Hidratarea permanenta a pielii

Hidratarea si pastrarea tenului cat mai neted este foarte importanta pentru starurile coreene. De exemplu, celebritatea Lee Sung Kyung subliniaza faptul ca asigurarea faptului ca pielea ei este intotdeauna bine hidratata este cea mai buna metoda de a obtine o piele sanatoasa. Pentru a face acest lucru, ea se implica in tratamente cu masti saptamanal. Sublineaza faptul ca avand in mod corespunzator o hidratare a pielii, se reflecta in aplicatiile ei de machiaj care este unul mereu radiant.

Deci, daca simti ca machiajul tau nu arat atat de bine intr-o zi, cauza poate fi chiar lipsa de hidratare a pielii. Un ten uscat nu va primi asa cum trebuie un machiaj oricat de bine este realizat acesta. Foloseste mereu un hidratant atat dimineata cat si seara.

Odihneste-te suficient

Actrita Yoon Eun Hye subliniaza importanta obtinerii unui somn bun ca fiind unul dintre secretele de frumusete de la celebritatile coreene. Obtinerea unei cantitati adecvate de somn este esentiala pentru ca organismul sa-si mentina starea de sanatate, avand timpul necesar pentru odihna, reparatii si detoxifiere. Este esential sa dormi cele 8 ore pe noapte pentru ca te ajuta din toate punctele de vedere. Daca reusesti acest lucru, vei fi surprinsa cat de mult iti va imbunatati sanatatea tenului si de aici si starea de spirit.

Bea mai multa apa

Un alt secret de infrumusetare oferit de celebritatile coreene este faptul ca acestea consuma foarte mult apa. Un alt aspect important pentru un ten sanatos si neted. Starurile din Coreea se asigura constant ca sunt bine hidratate in timpul zilelor aglomerate. Nu numai ca le ajuta sa se mentina in timpul perioadelor stresante, dar isi pastreaza si pielea stralucitoare.

Sprancenele – importante pentru un ten impecabil

Celebritati cum ar fi Gianna Jun au foarte mare grija si de sprancenele lor ca ritual al frumusetii. Cum fac asta? Imediat dupa dus, cand sprancenele sunt inca umede, le sterge cu degetele pentru a se asigura ca acestea se usuca in directia dorita. Acesta este un secret unic de frumusete pe care doar la coreeni il intalnesti.

