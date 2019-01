Disneyland este cu siguranta unul dintre cuvintele cunoscute in fiecare casa americana si nu numai. Toate familiile cu bebelusi sau copii mici s-au intalnit cel putin odata cu una dintre productiile companiei care conduce parcurile Disneyland. Fie Mickey Mouse le-a inveselit casa in vremea copilariei, fie au calatorit spre celebrele parcuri Disneyland de la Paris, din Japonia sau din California, fie au vazut macar o productie a celebrului Walt Disney la TV.

Disneyland a acaparat lumea in totalitate, fiind unul dintre cele mai mari branduri ale ultimelor doua secole. Insa care sunt secretele din spatele cortinei acestui gigant? Ce nu ati stiut niciodata despre cea mai mare afacere de divertisment din lume – parcurile de distractii Disneyland?

Cat costa cu adevarat cel mai mare parc de distractii din lume?

Cu toate ca proiectul original Disneyland si-a aflat inceputurile in California, cel mai mare parc Disney s-a realizat de fapt in cealalta parte a globului pamantesc, in orasul Shanghai. Investitia a costat nici mai mult nici mai putin de 8 miliarde de dolari.

In comparatie cu aceasta suma, cel mai mare parc de distractii din Romania, Superland Brasov, a costat de 400 de ori mai putin. Parcul din Shanghai a fost deschis in urma cu 3 ani, iar acesta se intinde pe o suprafata de peste 120 km2, depasind marimea unui intreg oras.

In acest parc nu doar copiii pot sustine activitati de divertisment si de recreere. Si adultii au sectiuni in care pot face sport, se pot plimba si isi pot admira copiii in timp ce acestia se joaca.

Cati oameni incap intr-un parc Disneyland?

Capacitatea reala a unui parc Disney nu a fost masurata niciodata, insa recordul mondial la numarul de vizitatori ii apartine parcului din Tokyo. Acesta a adunat in anul 1983, la inaugurare, peste 17 milioane de vizitatori in aceeasi zi.

Asta inseamna practic ca aproximativ intreaga populatie a Romaniei ar putea fi prezenta la inaugurarea unui astfel de parc. Cu toate acestea, este greu de crezut faptul ca cele 17 milioane de persoane ar fi incaput in acelasi timp in parc.

Care este adevarata problema a parcurilor Disneyland din orice locatie a lumii si mai ales cum rezolva personalul aceasta problema?

Adevaratul secret din spatele afacerii Disneyland este un animal. Cu totii v-ati gandit la soricelul magic, ce reprezinta de astfel si mascota proiectului, nu? Poate un Mickey Mouse aducator de noroc si vestitor de lucruri bune.

Insa, marea surpriza este faptul ca nu soarecele este animalutul ce salveaza Disney din dificultate. Ba dimpotriva, pisica este cea care ajuta personalul Disneyland sa rezolve cea mai mare problema a acestor parcuri: invazia rozatoarelor.

Stiati ca in fiecare zi, dupa programul de vizitare a parcurilor Disneyland, personalul elibereaza un intreg arsenal de pisici in fiecare parc? Este vorba despre o armata de 300 de pisicute care au ca misiune eliminarea fiecarei rozatoare ce se aduna in parc dupa resturile de mancare lasate peste zi. Ei bine, acesta poate fi numit autograful brandului Disney in materie de secrete, total contrar gandurilor fiecarui copil care vede in parcurile Disney doar soricei veseli si mascote cu Mickey Mouse.

Club 33 si secretul celor 500 de persoane

In incinta unui parc Disneyland din SUA se afla Club 33 – unul dintre cele mai selecte baruri din istoria Statelor Unite. Se zvoneste faptul ca doar 487 de persoane ar avea acces in acest bar, facand parte din lista celor 500 de privilegiati – membrii clubului.

Iar lista de asteptare pentru noi persoane este total ocupata, conform unor surse, pentru urmatorii 14 ani.

Disneyland, cladit pe iluzii si pe povesti

Este foarte bine cunoscut faptul ca Disneyland este o lume a povestilor. Nu e de gluma insa cu acest lucru. Unele surse spun ca intreaga idee Disneyland ar fi construita pe baza basmelor. Fantoma lui Disney se spune ca ar fi unul dintre aceste basme.

Se pare ca Walt Disney s-ar fi mutat cu ceva timp inaintea construirii primului parc in apropiere, intr-un apartament, pentru a superviza personal planurile de constructie si santierul parcului. Insa acesta a decedat inainte cu 5 ani ca proiectul sa fie finalizat.

In fiecare seara insa, lumina din acel apartament este aprinsa, iar umbra lui Walt se poate zari la fereastra, spun vizitatorii, desi acest lucru pare a fi un mister intretinut in continuare de personalul Disney.

Alta iluzie prezenta in Disneyland este de fapt marimea naturala a cladirilor. Toata lumea are impresia ca acestea sunt foarte mari si impunatoare, insa aceasta este o iluzie optica folosita de arhitectii ce au proiectat parcurile. Cladirile sunt accesorizate cu lucruri din ce in ce mai mici, pe masura ce se indreapta spre varf, astfel oferind o impresie ca acestea ar fi mai inalte. Aceasta pare ca a fost o tehnica folosita de arhitecti pentru a maximiza ideea de poveste, de iluzie, de trecere in domeniul fantastic.

