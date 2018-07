În perioada 2005-2009, la Prima TV se difuza emisiunea de succes “Flavours – 3 bucătari”, unde trei frați talentați făceau magie în bucătărie. Printre ei se afla și celebrul Chef FOA, pe numele lui adevărat Florin Scripcă, fost jurat la “MasterChef”, acum prezentator al emisiunii “Cine-i Cheful”, de la Kanal D. L-am întâlnit pe fratele lui, Daniel, la un eveniment culinar, iar acesta ne-a povestit picanterii despre celebra lui familie, potrivit click.ro.

Săptămâna trecută, la hotel Caro, la un eveniment organizat de un celebru lanț de hypermarketuri, gătea la grătarul de pe pajişte Chef Shoa, adică Daniel Scripcă, fratele mai mic al lui Chef Foa. Tânărul de 33 de ani ne-a povestit cum a început aventura cu gătitul. „Suntem 3 fraţi: eu, Daniel, mi se spune Shoa, Florin, care e cunoscut ca Foa şi Marius, căruia i se zice Swort Fish sau Peşte. Aveam emisiunea «Flavors, 3 bucătari», la Prima TV, acum vreo 10 ani. Acum ne ocupăm de firma «Flavours». În continuare facem catering şi evenimente în toată ţara. Ne-am extins, mai avem şi proiectele stradale. Un fel de street-food într-o cantină, îi scotem din plictiseala aia de cantină clasică. Facem pavlova în continuare, pentru că acest desert nu are moarte, fiind cerut la mai toate evenimentele. Eu mi-am făcut studiile în ţară, la o şcoală de bucătari, apoi am mers în Italia, apoi în Anglia. Am învăţat acolo multe şi am avut tot felul de schimburi de experienţă. M-am specializat în mâncăruri calde, adică grătare sau finger food–uri. Îmi place să gătesc peştele şi brânza, îmi place să gătesc halumi”, ne-a povestit Daniel, conform sursei citate.

Citeşte articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/secretele-lui-chef-foa-spuse-de-fratele-lui-cel-mic