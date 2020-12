Interpretul simpaticului primar Ghiţă Șpăgoveanu din serialul de comedie „Moldovenii”, de la Kanal D, este nu numai un actor de succes, dar și om de radio. Am vrut să știm mai multe despre Radu Țibulcă (24 de ani), iar interviul de mai jos vă ajută să-l descoperiți pe Radu așa cum nu îl vedeți la TV.

Click!: Cum te-ai prezenta cuiva care nu te cunoaște? Ca om de radio, actor de comedie sau … viitor primar?

Radu Țibulcă: Foarte greu să spun cum m-aș prezenta. Cred că m-aș prezenta simplu: mă numesc Radu Țibulcă; și întind mâna pur și simplu, în semn de prietenie, cum fac chiar și cu oamenii care mă recunosc și mă salută. Sunt fericit pentru că sunt tot mai mulți oameni care mă recunosc pe stradă sau în diverse locuri. Se întâmplă tot mai rar să mă întrebe cineva cu ce mă ocup, lumea a început să știe ce fac și, chiar dacă nu îmi cunoaște toate ipostazele profesionale, în una tot mă regăsește, cel mai adesea primarul Șpagoveanu din serialul „Moldovenii”. Fie că mă recunosc ca om de radio sau de televiziune, pentru mine este important să știe lumea despre mine că sunt om.

Ți-ai dorit vreodată să devii primar?

Mi-am dorit să devin primar dintotdeauna, de când eram copil. Consider, și am și declarat, că voi fi la un moment dat primar al municipiului Iași, în anul 2028, peste opt ani. Voi candida și voi și câștiga. Dacă simt că nu voi câștiga, nu voi candida, dar sunt mici șansele să se întâmple acest lucru, să nu am șanse. Dar mi-am făcut un plan bine pus la punct din acest punct de vedere, pentru atingerea acestui scop.

