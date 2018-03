In urma unui studiu de amploare, specialistii de la Traveler’s Digest au votat ucrainencele ca fiind cele mai frumoase femei din lume, in timp ce la barbati, nordicii din Suedia detin locul intai. Ce au ucrainencele fata de restul femeilor? Ce i-a determinat pe oamenii de stiinta sa afirme ca „Orasul Kiev este casa celor mai frumoase femei din lume”? Descoperiti in cele ce urmeaza.

Frumusetea naturala – punctul cheie al femeilor din Ucraina

Desi la ora actuala makeup-ul si moda au atins cote astronomice, femeile ucrainence, declarate ca fiind cele mai frumoase femei din lume, nu-si bazeaza frumusetea pe aceste lucruri. Frumusetea naturala este de fapt cheia acestor femei.

Chiar si daca se machiaza sau folosesc produse de ingrijire personala, acestea tind sa aleaga produse de infrumusetare naturale iar tehnicile pe care le aplica ele in tratamentele de frumusete fac diferenta.

Ucrainencele folosesc intotdeauna apa pura iar acest lucru le ajuta sa isi mentina tenul mai ferm, mai tanar. Iar frigul este un adevarat avantaj pentru ele, acesta intarindu-le pielea si facand-o extrem de stralucitoare.

Tehnicile de infrumusetare aplicate de ele fac referire si la ceaiurile de calmare a tenului, acestea fiind facute din miere, aloe vera si lamaie. Insa retetele frumusetii nu se opresc aici. Majoritatea femeilor considera ca stilul de viata este cel care le avantajeaza cel mai mult de fapt. Miscarea, mancarea sanatoasa si tratamentele de infrumusetare cat mai putin invazive au adus ucrainencele pe locul 1 in topul celor mai frumoase femei din lume.

Cum putem compensa lipsa acestor atuuri naturale atunci cand discutam despre infrumusetarea tenului nostru?

Desi ucrainencele sunt extrem de vestite pentru tenul frumos, ochii de culoare deschisa si parul de un blond iesit din comun, nu toate femeile sunt dotate de mama natura cu toate aceste atuuri. Astfel, unele dintre ele trebuie sa compenseze lipsurile fizice prin intensificarea frumusetii artificiale.

Insa este de dorit ca procesele folosite pentru a influenta aspectul fizic sa nu fie invazive. Tocmai de aceea, „cel mai eficient tratament anti-aging noninvaziv” a fost determinat de specialisti ca fiind tratamentul dermapen.

Aceasta este o tehnica de infrumusetare extrem de eficienta in eliminarea ridurilor si in tratamentele de anti-aging. Este cunoscut la nivel mondial pentru capacitatea de a reda pielii aspectul tineresc, frumos si sanatos.

Asadar, daca tenul nostru nu a fost exact punctul forte al aspectului fizic, iar frumusetea naturala nu ne ajuta destul incat sa putem concura cu vecinele de la nord, metoda de tratament revolutionar dermapen pentru intinerirea pielii ar putea fi o solutie viabila.

Adresati-va unui medic pentru o consultatie de specialitate si descoperiti mai multe despre realele beneficii ale acestui tratament asupra tenului vostru.