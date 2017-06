Marina Voica are 80 de ani, dar a rămas la fel de cochetă, ca în “Epoca de Aur”, când se număra printre cele mai frumoase şi elegante soliste. Pare greu de crezut, dar artista nu a apelat niciodată la vopsea de păr şi a reuşit performanţa de a-şi păstra silueta din anii de liceu, când frângea inimile colegilor, potrivit click.ro.

Vedeta are o talie de viespe şi cântăreşte 46 kg, exact cât în anii de liceu: “Toată lumea mă întreabă cum mă menţin aşa. Eu nu ţin regim. Aşa a fost toată lumea din familia mea. Probabil am şi o genă bună. Mănânc foarte puţin. Am renunţat la pâine şi rareori consum câte o felie pe zi. Cu dulciurile la fel. Norocul meu că nu îmi plac.”, a mărturisit Marina Voica, conform sursei citate.