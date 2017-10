Majoritatea dintre noi avem impresia ca multinationalele sunt pepiniere de angajati. Acest lucru se datoreaza ciclurilor foarte mari de angajare. Exista angajati noi aproape in fiecare luna in astfel de corporatii. Insa, in spatele acestui proces de suprafata, corporatiile multinationale ascund o adevarata strategie de recrutare.

Cum recruteaza multinationalele angajatii de top?

Este adevarat ca angajatii din liniile operationale sau juniorii sunt angajati poate in urma unui simplu interviu, pe baza experientei si studiilor. Insa angajatii din middle management si angajatii de top sau din conducere sunt recrutati de-a lungul unei perioade foarte lungi, prin mai multe procese specifice echipei de specialisti HR.

De cele mai multe ori, acestia sunt urmariti inca din scoala. Li se urmareste activitatea si de obicei urmeaza anumite cursuri de calificare daca doresc sa ocupe locul in sistem, iar aceste cursuri sunt, nu de putine ori, platite de organizatie.

Aceste cursuri au la baza profesionalizarea si pregatirea angajatilor. Iar ele se desfasoara deoarece in Romania exista o criza pe piata muncii in ceea ce priveste oamenii pregatiti pentru acest tip de joburi. De asemenea, ca si in cazul juniorilor, internshipurile nu lipsesc. Insa acestea sunt organizate sub forma unor perioade de profesionalizare, burse profesionale sau etape de training specific. Pentru acestea se ofera inclusiv burse extrem de avantajoase.

Elevii care au beneficiat de astfel de programe pentru a fi pregatiti pentru pozitii specifice (specialisti in diverse departamente)

Chiar daca nu a fost vorba de joburi din sfera top sau middle management, au existat programe oferite de diverse companii pentru a profesionaliza si pentru a pregati elevi pe posturi de specialisti in diverse domenii. Peste 250 de elevi din Bacau, Arges, Dambovita si Buzau au beneficiat de un astfel de program denumit „Tabara Meseriasilor”, organizat in acest an de OMV.

De asemenea, de programul de profesionalizare au beneficiat si 49 cadre didactice din scolile tehnice, pentru a-i pregati pe elevi mai departe in cadrul anului scolar si pentru a-i indruma in aceasta directie pe viitor.

Un astfel de proiect desfasurat pe mai multe editii este si Tara lui Andrei.

Iata, asadar, cateva dintre strategiile aplicate de multinationale si de corporatii in strategia de recrutare HR. Aceste secrete sunt de multe ori internalizate atat de bine, incat nu avem acces la ele si nu le putem intelege decat in urma desfasurarii unei astfel de activitati intr-o companie.