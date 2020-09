Irina Loghin, depistată cu noul coronavirus, a fost salvată de stilul de viaţă sănătos pe care îl duce de ani de zile, nu consumă carne şi face sport. Regina muzicii populare este internată la Spitalul Matei Balş şi a publicat un mesaj pe reţelele sociale, unde a clarificat anumite aspecte cu privire la starea de sănătate. Artista este asimptomatică, notează click.ro.

„Dragii mei, după cum probabil aţi aflat, am fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vreau să vă asigur pe toţi că sunt bine, că nu am avut şi nu am absolut nici un simptom, iar radiografia pulmonară şi toate analizele de sânge au ieşit în regulă. Mi-am făcut testul din proprie iniţiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanţă de o lună. Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubeşte şi m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli. Cu emoţii în suflet v-am simţit aproape în aceste zile”, a scris interpreta pe Facebook, conform sursei citate. Irina Loghin susţine că nu este încântată că trebuie să stea internată.

