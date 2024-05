Respirația corectă are numeroase beneficii pentru sănătate. Poate ajuta la reducerea tensiunii arteriale, îmbunătățirea funcției pulmonare și întărirea sistemului imunitar. Un studiu publicat în „Journal of Psychosomatic Research” a arătat că practicile de respirație profundă pot reduce semnificativ simptomele de anxietate și depresie.

Vadim Țurcanu, Trainer certificat în Respirație și Meditație, Cercul Masculin și Comunicare în Relații, autor, antreprenor și Co-fondator al procesului UncageX, explică pe larg ce este respiratia, cate tehnici exista si cum putem face din respirație un aspect esențial pentru o viață echilibrată și sănătoasă.

“Rational, majoritatea dintre noi ne dorim câte ceva mai bun sau ce nu avem la moment – mai mulți bani, o mașină nouă, un dispozitiv electronic modern, o vacanță. Totuși, în esență, dorințele noastre sunt similare: ne dorim să fim sănătoși, să avem grijă de cei dragi și să trăim în pace. Pe lângă acestea, există dorințele sufletului esențiale – satisfacție, conexiune, realizare și libertate (SCRL). Când una dintre aceste dorințe esențiale lipsește, ne simțim goi și pustii pe interior, indiferent de bogățiile materiale. Așa suntem construiți. Am fost și eu acolo – aveam o poziție de succes de invidiat, dar mă simțeam pierdut și nefericit pe interior. Ce am conștientizat, și am văzut acest lucru la sute de clienți, este că pentru a obține aceste dorințe, avem nevoie de două lucruri: claritate mentală și echilibru emoțional. Respirația este una dintre abilitățile și uneltele care pot ajuta la atingerea ambelor.”

De ce Respirația?

Majoritatea bolilor sunt cauzate de dezechilibre în sistemul nervos sau de instabilitatea mentală și emoțională. Echilibrul psiho-emoțional este esențial pentru sănătatea fizică, influențând direct sistemele cardiovascular, respirator, digestiv și imunitar.

“Multe despărțiri, certuri și violența domestică au la bază impulsivitatea și incapacitatea de a controla sinele interior. Chiar dacă știi cum să comunici eficient, atunci când ești declanșat emoțional, pierzi accesul la aceste cunoștințe deoarece creierul reptilian (amigdala), care răspunde de procesele vitale, intră în stare de alertă și inhibă neocortexul (abilitatea de a gândi rațional), prioritizând apărarea și supraviețuirea. Multe pierderi materiale vin din investiții impulsive și conflicte profesionale. Toate acestea sunt surse ale dezechilibrului interior. Unde nu există relații armonioase și sănătate, nu există realizare, pasiune, conexiune sau libertate. Sunt ferm convins că respirația este una dintre cele mai puternice unelte pentru a impacta pozitiv viața într-un mod eficient. Pe lângă beneficiile cunoscute, respirația este ca o cutie de viteze a organismului. Cu ajutorul ei, poți calma sau energiza organismul. În culturile de est, am învățat în cadrul formării mele ca trainer în Respirație Holosomatic Breath că felul în care respirăm reflectă cum gândim, trăim și acționăm. Am observat acest lucru de-a lungul anilor, lucrând cu sute de oameni.”

Exemple practice

“Nu vreau să vorbesc despre cazuri simple de reglare psiho-emoțională prin tehnici de respirație, căci sunt mii, dar îți voi oferi două exemple pentru a înțelege impactul real. Eu, fiind o persoană foarte impulsivă și agitată emoțional în trecut, mi-am găsit echilibrul. În luna ianuarie a acestui an, părinții mei, mama de 72 ani și tata de 73 ani, au venit în vizită la noi în Tenerife. Mama, având diabet de mulți ani și tensiune arterială, în doar două săptămâni, practicând o tehnică simplă de respirație de două ori pe zi, a uitat de pastile. Nivelul de zahăr s-a reglat și tensiunea sângelui era normală. Un alt exemplu este Cristina (nume schimbat), care a intrat în programul nostru cu atacuri de panică acute. Nu putea ieși din casă fără a fi insotita și amețea în locuri publice. După trei ani de încercări diverse, a venit la noi cu scopul de a depăși frica de moarte. Pe lângă pașii specifici din program, a introdus practicile de respirație pe care le recomandăm fiecărui participant. Acum, Cristina este stabilă și independentă.”

Tehnici de Respirație

1. Respiră corect pentru a regla organismul:

Calmare: Inspiră scurt și profund, expiră cât de lent posibil.

Energizare: Inspiră lung, expiră scurt și exploziv.

2. Respirația Diafragmatică:

Aceasta este o tehnică simplă, dar eficientă, pentru a îmbunătăți oxigenarea sângelui și a reduce stresul. Presupune umplerea plămânilor cu aer din partea inferioară, extinzând diafragma și abdomenul.

“Exemplu practic: În timpul unei zile stresante la muncă, ia câteva minute pentru a practica respirația diafragmatică. Așează-te confortabil, pune o mână pe piept și cealaltă pe abdomen. Inhalează lent prin nas, permițând abdomenului să se extindă, și expiră ușor prin gură. Repetă acest exercițiu de 5-10 ori pentru a simți efectele calmante.”

3. Respirația Alternativă pe Nări (Nadi Shodhana):

Această tehnică din yoga echilibrează emisferele cerebrale și calmează mintea, reducând anxietatea și îmbunătățind concentrarea.

“Exemplu practic: Înainte de o prezentare sau întâlnire importantă, încearcă această tehnică. Așează-te confortabil și folosește degetul mare al mâinii drepte pentru a închide nara dreaptă. Inhalează profund prin nara stângă, apoi folosește degetul inelar pentru a închide nara stângă și eliberează nara dreaptă pentru a expira. Repetă ciclul, alternând nările, pentru câteva minute.”

4. Respirația 4-7-8:

Propusă de Dr. Andrew Weil, această tehnică induce rapid relaxarea și îmbunătățește somnul. Constă în inhalarea pe durata a 4 secunde, menținerea respirației pentru 7 secunde și expirația lentă pentru 8 secunde.

“Exemplu practic: Dacă ai dificultăți de adormire, practică respirația 4-7-8 înainte de culcare. Aceasta poate ajuta la reducerea ritmului cardiac și la pregătirea corpului pentru somn.”

Respirația corectă nu este doar un instrument temporar de relaxare, ci un mod de a îmbunătăți starea generală de bine. Tehnicile de respirație, cum ar fi respirația diafragmatică, respirația alternativă pe nări și respirația 4-7-8, pot transforma viața prin reducerea stresului, îmbunătățirea sănătății și optimizarea performanței profesionale. Studiile și exemplele practice demonstrează eficiența acestor tehnici, făcând din respirație un aspect esențial pentru o viață echilibrată și sănătoasă.

Prin integrarea acestor tehnici în rutina zilnică, fiecare persoană poate beneficia de puterea vindecătoare a respirației, ducând la o viață mai armonioasă și mai plină de satisfacții. Respirația corectă este un dar pe care ni-l putem oferi pentru a ne îmbunătăți calitatea vieții în moduri semnificative și durabile.

Despre Vadim Țurcanu – Autor, Antreprenor, Speaker, Co-fondator al Procesului UncageX, Trainer certificat în Respirație și Meditație, Cercul Masculin și Comunicare in Relații

Vadim Țurcanu este antreprenor, trainer licențiat de meditație și respirație HoloSomatica, formatorul procesului accelerat de depășirea fricilor și regăsirea sinelui autentic. Vadim Țurcanu este fondatorul comunității UncageX, în cadrul căreia se organizează ședințe de coaching pentru tinerii antreprenori.

Vadim Țurcanu este autorul cartii „Pe Cont Propriu”, o poveste plină de viață in care Vadim relatează despre cele șase luni ale călătoriei sale din Europa de Est la Londra si oferă o perspectivă captivantă asupra experienței de emigrant. Motivat de propria transformare, reușind ca dintr-un emigrant ilegal, fără bani și slujbă, să devină un om de afaceri de succes, Vadim Țurcanu îi inspiră pe ceilalți să profite de experiența lui. El le împărtășește cititorilor calea propriei sale evoluții, pentru a le da curaj să-și urmeze visurile.