Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu prezintă o nouă premieră a Secției Germane, „domnul iedeman”, de Thomas Perle, regia Dávid Paška. Premiera are loc în 20 ianuarie, în Sala Mare a TNRS, și face parte din programul Microstagiunii germane din acest week-end.

În Ocna Sibiului, într-un centru SPA cândva luxos, construit în perioada de glorie a Imperiului Habsburgic, domnul iedeman își face planuri de viitor. Își dorește un loc pentru schiat la fel ca în Austria. Vrea să defrișeze o bună parte din pădure pentru a crea locuri de muncă pentru populația locală. Iar în tot acest timp, doamna iedeman suferă în tăcere alături de el.

Spectacolul are la bază piesa de teatru „Jedermann. Moartea unui om bogat”, de Hugo von Hofmannsthal. Reinterpretată și creată special pentru Sibiu, versiunea actuală a lui Thomas Perle ne propune o analiză cinică a unui text reprezentativ pentru cultura germană și ne invită într-un itinerariu imaginar între Salzburg, Ocna Sibiului și Sibiu. Piesa scrisă de Hugo von Hofmannsthal, a cărei premieră a fost în 1911 la Berlin, se joacă anual în cadrul Festivalului de la Salzburg din 1920 și este o emblemă a orașului Salzburg, așa cum este „Faust” pentru Sibiu.

În distribuție sunt actorii Fabiola Petri, Benedikt Hafner, Daniel Bucher, Emőke Boldizsár, Ali Deac, Theodora Sandu, Yannick Becker, Ștefan Tunsoiu, Ioana Cosma, Johanna Adam.

„Jedermann-ul nostru – redenumit domnul iedeman – reprezintă occidentalul ignorant care vine în România și crede că poate cumpăra orice. Un personaj care nu are nimic sacru. Este cea mai politică piesă a mea de până acum, despre uciderea omului bogat care disecă perversiunea capitalismului. Totul la o gală de binefacere, organizată de doamna iedeman, care nu există în piesa originală. Am creat și acest personaj feminin nou pentru că urmăresc de obicei în piesele mele să am cât mai multe roluri feminine, personaje puternice care să aibă ceva de spus. Moartea joacă, de asemenea, un rol major, nu ca o figură alegorică, ci ca un om mort în pădure, ucis de mafia lemnului și un tovarăș constant al nostru, muritorii”, spune dramaturgul Thomas Perle.

Spectacolul estejucat în limbile germană și română și dispune de traducere.

Biletele se pot cumpăra online pe www.tnrs.ro, și de la Agenția Teatrală din Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 17. Accesul publicului la reprezentații este permis doar în baza

certificatului verde COVID, iar locurile sunt disponibile în limita a 30% din capacitatea sălii.

TNRS organizează în acest week-end o Microstagiune germană cu premiera „domnul iedeman”, alături de spectacolele „QUARTETT”, în regia lui Hunor Horváth (în 21 ianuarie), „Bookpink”, creație colectivă (22 ianuarie), și „you·topia”, regia Florian von Hoermann și Edith Buttingsrud (23 ianuarie).

Casetă artistică

domnul iedeman

Text: Thomas Perle

Regia: Dávid Paška

Scenografie: Julius Leon Seiler

Dramaturgie: Thomas Perle

Costume: Maria Lena Poindl

Muzica: Magor Bocsárdi

Asistentă regie: Pia Carla Ionescu – Liehn

În distribuție: Fabiola Petri, Benedikt Hafner, Emőke Boldizsár, Ali Deac, Theodora Sandu, Yannick Becker, Ștefan Tunsoiu, Ioana Cosma, Johanna Adam/Daniel Bucher.

Traducere: Elise Wilk