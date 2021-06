Spitalul Județean Suceava a obținut premiul ESO ANGELS, cu statut „PLATINUM”, pentru asistenţa acordată pacienţilor cu AVC. Managerul spitalului, dr. Alexandru Calancea, a arătat că organizaţia europeană de STROKE (AVC) (ESO) a urmărit o serie de criterii de performanţă în acordarea acestei distincţii, criterii pe care colectivul secţiei neurologie condus de dr. Daniela Beatrice Neagu le-a îmbunătăţit permanent, pentru a se alinia standardelor europene de calitate.

„Spitalul Judeţean de Urgenţă ’’Sfântul loan cel Nou” Suceava îşi dezvoltă în permanenţă resursele în tratamentul AVC, prin utilizarea celor mai noi şi performante metode de diagnostic, tratament şi îngrijire a acestor pacienţi. Un pas important s-a realizat prin instruirea asistenţilor medicali, care acordă îngrijiri acestor pacienţi, prin participare la un alt proiect european – QASC, care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii, reducerea complicaţiilor şi a mortalităţii post AVC”, a explicat Alexandru Calancea. El a adăugat că acest proiect s-a desfăşurat în 10 etape şi se referă în principal la managementul tulburărilor de deglutiţie, a febrei şi a hiperglicemiei în primele 72 ore de la debutul AVC-ului, ceea ce ar putea conduce la o scădere a morbidităţii si mortalităţii cu 16% la aceşti pacienţii.