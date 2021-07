Rezultatele examenului de Bacalaureat, publicate astăzi de Ministerul Educației, plasează Sectorul 4 pe primul loc în țară, cu o rată de promovabilitate de 85%, depășind astfel județe cu tradiție universitară, cum ar fi Cluj (84,1%), Galați (82,8%) și Iași (81.9 %).

Acest rezultat, deosebit de important, mai ales în contextul actual, predominat de probleme specifice pandemiei de coronavirus, încununează efortul extraordinar depus în ultimul an de profesorii și de elevii din Sectorul 4.

„Felicit din tot sufletul elevii și profesorii din Sectorul 4 pentru efortul uriaș pe care l-au depus în ultimul an! Rezultatele obținute la acest examen important sunt cu atât mai valoroase cu cât ele vin după cea mai grea perioadă pe care elevii, profesorii și părinții au traversat-o împreună! Știm cu toții că pandemia de coronavirus ne-a obligat să ne adaptăm unui context școlar complet nou, în care cursurile s-au desfășurat online și pentru care sistemul de învățământ nu era pe deplin pregătit. Cu toate acestea însă, împreună am găsit resursele necesare pentru a le oferi copiilor tot suportul de care aveau nevoie pentru a încheia cu bine anul școlar”, declară Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

În ultimii 4 ani, este pentru a treia oară consecutiv când copiii sectorului 4 se află în topul celor mai bune rezultate din țară la examenul de Bacalaureat (locul I în 2021 – 85%, locul II în 2020 – 82.23%, locul I în 2019 – 80.94%), fapt ce confirmă importanța investițiilor pe care autoritatea locală le-a făcut în domeniul educației.

În perioada menționată, comunitatea Sectorului 4 a făcut eforturi consistente pentru a reabilita și pentru a pune în siguranță clădirile unităților de învățământ, peste 300 de milioane de lei fiind investiți în modernizarea infrastructurii școlare, la cele mai înalte standarde.

În completarea acestor investiții neapărat necesare pentru asigurarea celor mai bune condiții de învățământ, care să le permită elevilor și profesorilor obținerea unor rezultate de top, precum cele de la examenul de Bacalaureat, autoritatea locală a accesat deja fonduri nerambursabile care vor permite dotarea școlilor și liceelor din Sectorul 4 cu 30.000 de tablete, licențe și echipamentele necesare pentru desfășurarea cursurilor online în cele mai bune condiții.

Totodată, investițiile în infrastructura școlară vor rămâne o prioritate pentru Sectorul 4 și în perioada ce urmează, având deja întocmite și depuse la finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență proiecte privind educația în sumă de peste 300 de milioane de lei.