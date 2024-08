Ultima ședință a Consiliului Local Marginea care a avut loc în data de 30 iulie s-a finalizat cu aprobarea mai multor proiecte de o importanță deosebită pentru dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din comună. Primarul Gheorghe Lazăr, inițiatorul proiectelor, le-a trecut în revistă. Astfel, un proiect de hotărâre foarte important se referă la aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- economici faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții amenajare trotuar în zona Bisericii Sf. Paraschiva pod Vasilovschi- Moldovan. ”Vrem să înființăm un trotuar acolo în completarea podului până în drumul național, o lucrare necesară. Consiliul Local a fost de acord și acum urmează să întocmim proiectul tehnic și să efectuăm lucrarea până la finalul anului”, a spus Lazăr.

Un alt proiect vizează întocmirea a două documentații tehnico-economice pentru realizarea a două Studii de Fezabilitate. ”Vrem să întocmim două Studii de Fezabilitate și să depunem cereri de finanțare pentru o bază sportivă pe amplasamentul actualei baze sportive și să construim o grădiniță cu program normal pe lângă școala nr.3 Marginea”, a arătat primarul Lazăr. Tot în ședința deliberativului local din 30 iulie au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a școlilor nr. 2 și nr. 3. ”Am actualizat indicatorii la faza de proiect tehnic și urmează să scoatem lucrările la licitație și să ne apucăm de treabă la fel ca și la școala nr.1 din centrul comunei”, a precizat edilul. Totodată, a fost aprobat un proiect privind modificarea tarifului pentru colectarea fracției umede și fracției uscate de către firma care se ocupă colectarea deșeurilor și un altul care se referă la decontarea costurilor de transport pentru cadrele didactice navetiste de la unitățile de învățământ din Marginea. ”Un alt proiect aprobat face referire la acordarea unui sprijin de 15.000 de lei Clubului Sportiv ”Bach Ung Dao” Marginea unde se practică Qwan Ki Do și karate. Îi mulțumesc și îi urez succes domnului Constantin Moldovan care se ocupă de această activitate. Are rezultate foarte bune cu copiii chiar și la nivel național și am zis că e necesar să-l sprijinim și noi pentru a ne reprezenta și a ne promova cum trebuie la competițiile sportive”, a menționat Gheorghe Lazăr.

În aceeași ședință de Consiliu Local a mai fost aprobat proiectul care vizează efectuarea de cheltuieli pentru achiziționarea ghiozdanelor cu rechizite pe care le vor primi copiii în prima zi de școală inițiativă a primarului Lazăr care a debutat în urmă cu patru ani precum și proiectul privind scoaterea la concesiune fără licitație publică a terenului de 1.500 de mp intravilan domeniul privat a comunei pentru construirea unei capele mortuare pe lângă biserica penticostală Marginea. ”Am ales această cale de a promova și informa oamenii din localitate în legătură cu proiectele de hotărâre aprobate pentru că ne-am mutat cu sediul la Căminul Cultural temporar până se finalizează lucrările de reabilitare a Primăriei și încă nu am instalat sistemul video pentru a fi transmise online ședințele de Consiliu Local. Mulțumim consilierilor locali pentru că au avut încredere în noi și ne-au votat toate proiectele și îi asigurăm de buna desfășurare a lor și de buna noastră intenție în continuare”, a încheiat primarul Gheorghe Lazăr.