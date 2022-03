În cursul zilei de astăzi a fost efectuată o sedință de chimioterapie unei paciente cu cetățenie ucrainiană cu neoplasm mamar, pacienta fiind introdusă în Programul Național de Oncologie, informează purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava, dr.Dan Teodorovici. ”Mâine (nr.miercuri, 2 martie) urmează să se prezinte alți doi pacienți cu afectiuni oncologice, pentru ședinte de chimioterapie și introducerea în program. Pacientii trebuie să obțină un număr de identificare de la Centrul de Imigrări si pe cât posibil să aibă documente medicale traduse în limba engleză sau română, cu acestea urmând să se prezinte în ambulatoriul de Oncologie din cadrul Spitalului Judetean, urmând ca înregistrarea în Programul National să fie facută de medicii secției”, a explicat Teodorovici.

”Asigurăm cetătenii veniti din zona de conflict că vor beneficia de toate îngrijirile medicale de care vor avea nevoie”

El a arătat că în baza Ordonantei de Urgență adoptată de Guvernul României referitor la acordarea de sprijin si asistență umanitară cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, Spitalul Județean Suceava va întreprinde toate măsurile necesare posibile, pentru a furniza asitența medicală necesară cetățenilor veniti din zona de conflict.

”Asigurăm cetătenii veniti din zona de conflict că vor beneficia de toate îngrijirile medicale de care vor avea nevoie în cadrul Unității de Primire a Urgențelor precum și în cadrul tuturor secțiilor spitalului, din partea tuturor specialităților medicale sau chirurgicale, care se pot asigura la nivelul Spitalului Județean „ Sf. Ioan cel Nou” Suceava și la nevoie, dirijarea cazurilor grave care ne depășesc competențele sau dotările spre alte centre, conform legislatiei în vigoare”, a mai spus medicul Teodorovici.