La Suceava, în ziua de 4 iunie a.c., a avut loc ședința de constituire a Adunării eparhiale. Evenimentul a debutat cu slujba de Te Deum, în biserica Sf. Gheorghe a Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, săvârșită de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor format din părinți consilieri și părinți protopopi, slujbă la care a asistat și Înaltpreasfințitul Părinte Calinic.

Ședința propriu-zisă a început cu mesajul Părintelui Arhiepiscop, în care au fost prezentate rolul și importanța pe care o au membrii Adunării, după care, celor prezenți, li s-au adus la cunoștință, din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, „atribuțiile Adunării eparhiale”.

La finalul întrunirii, au luat cuvântul o parte dintre membrii aleși, dar și invitații permanenți ai Adunării, Președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Flutur, domnul Senator Ioan Stan și Primarul Municipiului Suceava, domnul Ion Lungu.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop a transmis noii Adunări eparhiale, un decalog al principiilor și responsabilităților față de noua slujire în cadrul Bisericii, ca repere pentru activitatea pe care o vor desfășura.