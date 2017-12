Astăzi, Capgemini Services Romania s.r.l.(Capgemini), parte din Capgemini Group, a inaugurat oficial noul sediu din Suceava, situat în incinta Iulius Mall, Calea Unirii, nr. 22, etajul 1.

Compania a preluat spațiul în primăvara acestui an, a demarat apoi împreună cu proprietarul lucrările de amenajare pentru a-l utila corespunzător cu standardele unui sediu de birouri, de unde sunt livrate în prezent activități de service desk. Inaugurarea noului sediu în Iulius Mall reprezintă consolidarea colaborării dintre Capgemini și grupul IULIUS. Capgemini este prezent încă din 2013 în clădirea United Business Center 3 din Palas Iași, ocupând în prezent o arie de 4000 de metri pătrați în clădirile Iulius din Iași și Suceava.

Inițial primii angajați Capgemini din Suceava au participat la trainingurile susținute în sediul din Iași, unde compania are peste 640 de angajați care lucrează pentru renumiți clienți internaționali. Prima echipă de 19 persoane a fost instruită în Iași în lunile iunie și iulie, revenind în Suceava odată ce lucrările de amenajare ale spațiului au fost finalizate.



În prezent, sediul din Suceava are peste 50 de angajați, compania planificând să crească numărul acestora în viitor. “Suntem bucuroși să vedem o dezvoltare atât de rapidă a locației din Suceava în aceste câteva luni de când suntem prezenți aici. Acest lucru a fost posibil datorită colaborării foarte bune pe care am avut-o cu Universitatea “Ștefan Cel Mare” și instituțiile locale. Intenționăm ca până la jumătatea anului viitor să extindem echipa ajungând până la 160 de angajați. Căutăm specialiști în IT, managementul infrastructurii, asistență clienți și management de proiect. Candidații trebuie să cunoască cel puțin o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, spaniolă sau italiană).” spune Marcin Nowak, Directorul Centrelor de Operaţiuni pentru Europa de Est – Servicii de Infrastructură.



Sediul din Suceava, situat în incinta Iulius Mall, etajul 1, lângă zona de food court, are o suprafață închiriată de 900 metri pătrați care cuprinde recepția, o zonă de birouri tip open space cu o capacitate de peste 140 de locuri, săli de conferință, bucătărie și zona de relaxare. Capgemini vizează atât profesionişti cu experienţă, cât şi proaspăt absolvenţi. În ambele cazuri, condiţia necesară angajării o reprezintă cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine. Importante sunt şi abilităţile bune de comunicare şi de lucru în echipă şi capacitatea de adaptare la un mediu de lucru dinamic.

După participarea la eveniment, primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că deschiderea sediului Capgemini în municipiul reședință de județ reprezintă „un vis a devenit astăzi realitate”. De ani de zile Primăria Municipiului Suceava a sprijinit deschiderea societăților din domeniul IT. Astăzi s-a realizat acest lucru. La Iulius Mall Suceava, s-a deschis un punct de lucru al companiei Capgemini unde sînt angajați deja 50 de tineri specialişti în domeniul IT, urmînd ca numărul acestora să crească: capacitatea spațiului este pentru 150 de tineri”, a spus Ion Lungu. Primarul a adăugat că municipalitatea va căuta soluții concrete pentru acordarea unor facilități fiscale firmelor care investesc în domeniul IT. Printre participanții la deschiderea filialei Capgemini s-au mai numărat prefecta Mirela Adomnicăi, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur și rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, Valentin Popa. Grupul Capgemini are peste 190.000 de angajaţi și este lider global în servicii de consultanţă, tehnologie şi externalizarea serviciilor.