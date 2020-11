SEEYA lanseaza un nou single! Este vorba despre “ALLEZ LOLITA”, o colaborare cu celebrul Sonny Flame! Iata cum suna single-ul cu un sound diferit de cel cu care artista si-a obisnuit pana acum fanii, dar si cum arata noul videoclip!

SEEYA este o cantareata nascuta in Chisinau care a devenit cunoscuta in muzica pop-dance din Romania și nu numai cu melodia ”Chocolata” adunand peste 200 de milioane de vizualizari, așadar a reusit sa cucereasca topurile din Rusia, Turcia, Georgia, Azerbaijan samd, obtinand premii importante la Music Awards – Rusia Music Box , The Best Artist of Ajerbaijan, The Best Artist of Liban etc.

Piesa este compusa de Alexandra Dinu și Sonny Flame, iar producția le apartine celor de la Quna Music (Sergiu Ene, Robi Velisar, Enri Demi). Videoclipul a fost filmat in Studiourile Kentauros și a fost produs de Calatorie Magica. Regizorii clipului sunt Bogdan Toma și Alex Marica, iar ținutele artistei au fost create special pentru conceptul videoclipului de către Alina Dedeu.

“ALLEZ LOLITA mi-a placut de la primul play, de cand era doar o idee pe care mi-au aratat-o cei de la Voices Media in studio. Mi s-a parut ca e altceva, e o piesa vesela, nebuna si energica si sper sa o ascultati cu placere. Textul melodiei vorbeste despre o fata pe nume Lolita care se lupta cu cele doua laturi ale personalitatii ei, cea buna si cea rea, un fel de inger si demon”, a spus Seeya.

LINK YT: https://youtu.be/9ijMErK6aeM