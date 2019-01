Interimatul la șefia Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava care a durat mai bine de trei ani s-a încheiat. Instituția suceveană are în sfârșit un șef desemnat prin concurs. Este vorba de comisarul-şef Adrian Buga, cel care de-altfel s-a aflat la cârma unității prin împuternicire pe o perioadă de şase luni de zile. Ofițerul Buga, care a candidat de unul singur la concursul organizat miercuri de Inspectoratul General al Poliţiei Române a luat nota 9,50. El avea nevoie de minimum 7 pentru a fi declarat admis.

