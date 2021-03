Șeful Serviciului de Permise și Înmatriculări Suceava, subcomisarul Alexandru Duțuc, a demisionat astăzi din funcție la nici două luni de la împuternicire. Demisia acestuia vine imediat după conferința de presă organizată împreună cu prefectul Iulian Cimpoeșu în care a explicat de ce a fost nevoie ca patru dintre angajații instituției anchetați de DNA pentru fapte de corupție au fost reprimiți să profeseze.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating