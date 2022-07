Comisarul șef Vasile Adrian Hlaghi, șeful Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Suceava, a fost prins rulând cu 102 km/h în localitatea Dumbrava din județul Bacău. El a primit amendă și a rămas fără permis pentru 90 de zile. Polițistul sucevean care se afla în timpul liber a depus contestație la instanțele din Bacău față de măsura luată de colegii săi.

