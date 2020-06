Interviu realizat de Sorin Avram la Radio Top cu noul șef interimar al Direcției de Sănătate Publică Suceava, medicul epidemiolog Dinu Sădean. De menționat că Dinu Sădean este al cincilea director interimar al DSP Suceava numit de la începutul acestui an. Pînă zilele trecute, el a condus Serviciul de Control în Sănătate Publică din cadrul instituției.

Radio Top: Domnule doctor, cum de-ați acceptat această funcție, într-o perioadă nu tocmai fericită pentru sistemul sanitar și într-o perioadă în care DSP-ul are o misiune destul de dificilă? Dinu Sădean: Da, mulțumesc pentru întrebare. În ultima perioadă, s-au perindat mulți directori la Direcția de Sănătate a noastră. Și cam de o lună, am rămas fără conducător. Văzînd situația în derivă, care se prefigura, am fost rugat să preiau pe o anumită perioadă conducerea acestei instituții, pentru a o readuce pe o anumită linie de plutire și a da încredere cetățenilor județului Suceava că avem și o Direcție de Sănătate Publică. Radio Top: Cine v-a rugat? Dinu Sădean: Autoritățile locale. Radio Top: Și v-a luat mult timp de gîndire? Cînd vi s-a făcut propunerea, v-ați gîndit mult sau ați acceptat din prima? Dinu Sădean: Am acceptat destul de repede această provocare a autorităților. Radio Top: Bun. Acum, la momentul acesta, cum putem caracteriza situația epidemiologică la nivelul Sucevei? Dinu Sădean: La momentul acesta, situația epidemiologică este mai bună decît a fost acum o lună sau două, dar încă virusul este, trăiește încă printre noi. Din păcate, mai sînt focare izolate în județ. Mai avem din nefericire și decese. Deci, este o situație mai bună decît la începutul pandemiei, dar încă luptăm cu această molimă care este. Radio Top: Misiunea dumneavoastră, domnule doctor, a DSP-ului, care este în această perioadă? Ce trebuie să facă DSP-ul pentru ca situația să nu escaladeze, să rămînă așa sau să meargă chiar mai jos? Dinu Sădean; Misiunea DSP-ului este să sprijine toate unitățile medicale din județ, cu toate forțele pe care le avem, astfel încît cît de curînd numărul de cazuri infectate să coboare spre zero. Asta am dori… Și să nu mai avem deloc decese… Radio Top: Și lucrurile astea cum se fac? Prin controale la spitale? Care e relația DSP cu Spitalul Județean Suceava? De colaborare, de subordonare, de control? Dinu Sădean: Noi, vizavi de Spitalul Județean Suceava, avem o relație de colaborare, dar în același timp și controlăm. Spitalul Județean Suceava este supus controlului DSP. De altfel, în fiecare an au fost numeroase controale tematice impuse de Ministerul Sănătății la spitalele din județ și, implicit, la cel din Suceava. Radio Top: La acest moment se discută despre conducerea Spitalului Județean. Sînt informații că domnii doctori Buzdugan și Gavrilovici nu mai vor să rămînă în funcții și e vorba să vină un director plin. În discuție este Cristi Bleorțu, de la Casa de Sănătate Suceava. Credeți că directorul medical ar trebui să fie un medic epidemiolog? Dinu Sădean: Nu cred că e neapărată nevoie să fie medic epidemiolog, după părerea mea… Și regret știrea pe care mi-ați dat-o, nu știam, nu aveam informații… Radio Top: Nu, nu sînt informații certe, dar acum acestea sînt informațiile care circulă… Dinu Sădean: După opinia mea, orice medic ar putea fi director medical… Radio Top: Văd că aveți un laborator pentru testarea COVID, al dvs., al DSP. Întrebarea este cine se poate testa acolo? Dinu Sădean: Laboratorul PCR de la DSP a început să funcționeze de ieri. Deocamdată are o capacitate de testare de 64 pe zi, cu posibilitate de îmbunătățire a acestui număr de testări, de a prelucra testele care ni se aduc. Beneficiarii acestui laborator sînt persoanele care au calitatea de suspecți, contacți sau simptomatici ai COVID-ului. Aceștia sînt beneficiarii acestui laborator. Radio Top: Bun. Și cum se întîmplă? Cineva este suspect, sună la dvs, și-l programați? Sau cum se întîmplă? Dinu Sădean: Nu. Deci noi, DSP-ul, prin metodologia elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică, avem niște recomandări de prioritizare a testării pentru COVID. Aceste recomandări ne precizează foarte clar care sînt persoanele. Deci, în primul rînd, sînt persoanele simptomatice, cum am menționat anterior, inclusiv personalul medico-sanitar și auxiliar, contacții apropiați simptomatici ai cazurilor confirmate, pacienții oncologici simptomatici aflați în curs de chimioterapie sau radioterapie. De asemenea, mai pot fi testați și pacienții înainte de o procedură. Cu maxim 48 de ore înainte de procedura de transplant și donatorii de organe sau alte țesuturi, precum și pacienții care urmează a dona sînge. Radio Top: Întrebarea era cum se poate ajunge la testare? Cine face selecția? Medicul de familie, medicul specialist, poate suna omul pur și simplu la DSP? Sau cum? Dinu Sădean: Noi testăm doar focarele, persoanele din focare și contacții simptomatici. Restul testărilor se mai fac și la Spitalul Județean, deocamdată, Spitalul din Vatra Dornei din cîte știu colaborează cu Laboratorul Praxis din Iași… De asemenea, Dorna Medical recoltează și testează cu Med Life. Radio Top: Asta am vrut s-o lămurim pentru ascultători. Eu, dacă doamne ferește, cred că…Adică am intrat în contact cu cineva, nu pot veni la dvs. la ușă, să-mi fac analiza? Eu asta întreb? Dinu Sădean: Nu, nu, nu. Radio Top: Și o ultimă chestiune, d-le doctor Sădean. Spunea Raed Arafat că e posibil să urmeze un al doilea val de coronavirus. E DSP-ul pregătit să îl întîmpine și să îi facă față? Dinu Sădean: Da. Din punctul nostru de vedere am luat măsurile necesare pentru a face față acestui al doilea val, care se preconizează mai încolo, după octombrie sau noiembrie. Deci, din punct de vedere al dotării cu echipamente de protecție sîntem în regulă. Radio Top: Și, o stare de alertă ar mai trebui menținută, așa cum doresc autoritățile? E necesară? Dinu Sădean: După părerea mea este… Maxim 15 zile dacă ar mai trebui… Se face o analiză, mîine-poimîine va fi gata…15 zile ar fi suficient. Adică să se evalueze situația după încă 15 zile. Nu știu dacă nu ne grăbim prea tare cu ridicarea acestei stări de alertă? Deci, părerea mea e că n-ar trebui chiar 30 de zile, dar un 15 zile bănuiesc că nu ne-ar strica nimănui. Radio Top: Bun. Un 15 zile, d-le doctor, și după aia tot păstrat aia cu masca în locurile publice, aia rămîne? Dinu Sădean: Bineînțeles, regulile generale trebuie să rămînă. Sigur că da.

