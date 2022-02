Incendiul înregistrat azi-noapte la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava nu a fost provocat de o neglijență, ci de supraîncălzirea unui ventilator. Anunțul a fost făcut, într-o conferință de presă, de comandantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina”, colonelul Costică Ghiață. Din fericire, nu au fost victime, iar flăcările au fost lichidate rapid. Incendiul a izbucnit la etajul IV, unde funcționează Secția de „Obstetrică-Ginecologie”. Au fost evacuați 329 de pacienți, între care 102 copii. Dintre copii, 57 sînt nou-născuți. Colonelul Ghiață a explicat: „Un ventilator din dotarea unei băi a salonului 8 de la etajul IV a funcționat mai mult timp, s-a supraîncălzit și a generat un scurtcircuit, iar echipamentele aferente acestei instalații electrice și alte instalații alăturate acestui circuit electric din izolație cu PVC s-au aprins. Propagarea a fost cu rapiditate la partea superioară a holului de la etajul IV. În planșeul fals s-a adunat o cantitate de PVC topit, care, la un moment dat, din cauza greutății, a distrus o placă și a căzut pe pardoseala holului”. Comandantul ISU Suceava a mai spus că s-a intervenit cu promptitudine fiindcă instalația de semnalizare a incendiilor existentă la spital și-a făcut simțită utilitatea. ”Incendiul a fost localizat și lichidat în 10 minute. Simultan s-a desfășurat evaluarea și evacuarea pacienților din saloane care în mare parte erau inundate cu fum. Precizez că de la etajul 4 și până la 9 am avut holurile inundate cu fum ceea ce a a inclus și acțiune de evacuare a acestui fum astfel încât saloanele să poată fi reutilzate. Dificultatea intervenției s-a datorat numărului mare de pacienți care au fost relocate lucru care s-a întâmplat într-un timp destul de scurt”, a spus șeful ISU Suceava.

De asemenea, el a precizat că personalul medical s-a mișcat foarte, foarte bine, datorită acțiunilor de pregătire derulate de ISU în permanență. ”Cred că reacția rapidă în sistem integrat atât a personalului ISU cât și a personalului medical de la Spitalul Județean a făcut ca la această intervenție să nu înregistrăm nicio victimă”,a precizat Ghiață. Colonelul Ghiață a menționat că riscul de producere a unui incendiu la Spitalul Județean Suceava este redus. El a arătat că incendii de genul celui de azi-noapte se pot întîmpla în anumite situații, cu un anumit cumul de factori conjuncturali, dar intervenția rapidă este salutară pentru a nu se înregistra victime omenești.