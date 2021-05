Într-o ședință online a Colegiului Prefectural, șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, Romeo Butnariu, a informat că la sfârșitul anului trecut, în județ erau înregistrați 15.220 de angajatori activi cu 114.761 de salariați activi, în ușoară creștere față de 31 decembrie 2019. El a mai spus că în primul trimestru al acestui an s-a observat o scădere a contractelor suspendate cu aproximativ 30%, comparativ cu trimestrul I din 2020, ceea ce denotă o relansare a activității economice. Romeo Butnariu a arătat că și contractele încheiate în scopul detașării salariaților români atât în străinătate cât și pe teritoriul țării noastre, se află pe un trend favorabil.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating