Comandantul Inspectoratului de Jandarmi Suceava, colonelul Ionel Postelnicu, va fi cooptat în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. Decizia va fi luată în ședința de joi, 17 iunie, a Consiliului Județean, care va începe la ora 10.00. Colonelul Postelnicu va fi membru al ATOP în locul fostului șef al Inspectoratului de Jandarmi, colonelul Marian-Mihai Lungu. De la începutul lunii în curs, colonelul Lungu activează ca expert național la Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă „Frontex”, cu sediul în Varșovia – Polonia. Ionel Postelnicu a fost împuternicit la șefia unității din Suceava, începând cu data de 1 iunie, prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române. Din 11 noiembrie 2016, el a condus Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating